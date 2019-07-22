肿瘤标志物该不该取消

在众多体检指标中，人们最不希望看到的就是肿瘤标志物升高。由于这项指标与肿瘤有着千丝万缕的联系，经常会让人怀疑得了癌症。现实中，有的人指标升高，可检查一通却发现不是癌症；有的人指标正常，却在不久后确诊患癌。人们不免质疑，肿瘤标志物到底有没有用？

被滥用的肿瘤标志物

过去半年，小王一直活在恐慌中。去年12月体检，他的肿瘤标志物某项指标超出标准值2倍多，他便从此坐立不安，总是感觉自己得了癌症。为此到多家医院检查，始终没有查出是什么病，“会不会是癌症前期？”“会不会得了疑难病？”……各种疑窦在小王心里撕扯蔓延，让他每天都郁郁寡欢，感觉自己将不久于人世。家人见况，带他去医院检查，结果却发现他患了抑郁症和疑病症。像小王这样的患者，在医院门诊几乎每天都能见到。这类患者不是没病找病，而是真的被肿瘤标志物的检测结果吓到了。

近十多年，我国恶性肿瘤发病率每年保持约3.9％的增幅，死亡率每年保持2.5％的增幅。面对这些“恐怖”数字，很多单位都为员工安排了每年一次的健康体检，一些“恐癌”的人也每年主动做“防癌筛查”。浏览国内大型体检机构的网站发现，几乎所有体检项目都包括“肿瘤标志物”检查项目，从最基础的甲胎蛋白(AFP)与癌胚抗原(CEA)，再到更高端VIP的体检套餐里，肿瘤标志物可达到12项之多，有些体检机构还专门推出了“防癌体检套餐”。

虽然多检查几项看起来“更加保险”“避免遗漏”，但在南方医科大学南方医院肿瘤科主任医师尤长宣看来，过度检查带来的过度诊疗才是问题的关键。例如，因为肿瘤标志物检测结果不明，频繁过度做检查，可能造成一些创面和感染。或发现一些良性肿瘤或良性小结节过度干预，盲目一刀切，都可能给患者带来不可估量的健康损失。

肿瘤标志物高≠癌症

肿瘤标志物也称肿瘤标记物，早在1978年就被发现了，它是指由恶性肿瘤细胞异常产生的物质，或是身体对肿瘤刺激反应而产生的物质。“尽管肿瘤标志物临床应用广泛，但其表现却没有我们想象得完美。”尤长宣说，衡量一个肿瘤标志物质量主要看它的敏感性和特异性，敏感性可简单理解为“能不能检测到肿瘤”，特异性可理解为“能不能对应某类肿瘤”。理论上，一个理想的肿瘤标志物检查的“敏感性”和“特异性”应该都为100%，但很遗憾，业界至今没有发现一种具备高敏感性和特异性的标志物指标。

尤长宣举例说，癌胚抗原（CEA）绝对是体检套餐中的“老大”。作为一个广谱肿瘤标志物，它具有高敏感性，但特异性却很差，大约70%的直肠癌、55%的胰腺癌、50%的胃癌、45%的肺癌、40%的乳腺癌、40%的尿道癌、25%的卵巢癌以及胆管细胞癌/甲状腺癌患者，都可出现CEA升高。如果一个平常较健康的人，检测出CEA升高，想要确定是哪种癌症可就太难了，而且不一定肿瘤标志物高，就一定是癌症。

尤长宣表示，肿瘤标志物升高的原因可能有很多，如甲胎蛋白（AFP），除原发性肝癌外，怀孕、活动性肝炎和生殖系统肿瘤等都可能导致升高。另外，不同医院检测仪器或所用试剂的不同，有时也会有假阳性现象的出现。尤长宣说，有些商业体检机构为节约成本，可能会采用较便宜的检测方法，比如组织芯片法很便宜，但检测结果可能存疑；化学发光法精确度更高，但价格也会更高。

同样的道理，即便是得了肿瘤，也并不能保证肿瘤标志物检测结果100%是高的。肿瘤细胞在体内发展初期是很难被检测到的，只有当肿瘤细胞分泌出来蛋白分子，我们才能在血液里检测到，而这个“时间差”可能有三四个月。此外，有些癌型不分泌蛋白分子，就更难被“捕捉”。这也就解释了，为什么有些患者明明几个月前肿瘤标志物结果显示正常，但后来还是确诊为癌症。

正因为肿瘤标志物存在上述局限，临床应用中，医生会根据患者的具体情况，采用“联合筛查”的方法以弥补它的不足。比如确诊肺癌，往往要检查多项肺癌相关的肿瘤标志物，如癌胚抗原（CEA）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、细胞角蛋白19（CYFRA21-1）、鳞状细胞癌抗原（SCC）等。另外，还要结合影像学和生化检测结果，如胸片、核磁、痰检、尿检等确诊。尤长宣表示，临床诊断的金标准仍旧是病理结果，肿瘤标志物只能作为辅助手段来帮助确诊癌症。

不适合普通人癌症筛查

尤长宣表示，健康人群做肿瘤标志物检测，利弊参半。好处是，从心理上老百姓认为“查了比不查强”，但检测结果的准确性值得质疑。当前，临床上较常用、较有用的肿瘤标志物不超过10个，但一般体检套餐中动辄数十项的标志物检测，不仅经济成本巨大，大量的假阳性只会增加健康人群不必要的恐慌。因此，肿瘤标志物不是查得越多越好。

国际医学检验学领域最权威的学术组织——美国全国临床生物化学学会于2008年和2010年分别制定了睾丸癌、前列腺癌、直肠癌、乳腺癌、卵巢癌、肝癌、膀胱癌、宫颈癌和胃癌的肿瘤标志物使用指南。这些指南都明确指出，肿瘤标志物不适合用于普通人群肿瘤的筛查。

尤长宣也认为，肿瘤标志物检查不应该取消，但应注意避免在健康人群中开展广泛筛查，需要完善相应的法规和监管，节约医疗成本，减少过度诊疗。那么，什么情况下适用肿瘤标志物检测呢？年龄在40岁以上的、有相应癌症家族史的、过往病史，每年进行一次检查还是有必要的。选择检测的肿瘤标志物时，一定要有针对性选择联合筛查的标志物和检查手段。

发现标志物升高后怎么办？尤长宣表示，不要过于担心着急。

去正规医院咨询。发现体检报告中某些标志物较高，应第一时间到正规医院咨询专科医生，了解这些相应肿瘤标志物升高的意义，或重新做相应的标志物检查，核实结果的准确性。

单项升高没意义。体检结果中，常会出现某单项肿瘤标志物升高，要结合总体情况来看，一般情况下，单项肿瘤标志物升高并没有临床意义，多是由炎症等其他情况导致。

一个月后复查。发现某些肿瘤标志物略有升高，不要慌张，建议隔一个月之后复查。如果在查体时候再有增高的话，医生会根据情况做进一步确诊筛查。

连续观察。无论是医院还是体检机构，不同机构的检测方法不同，检测结果也会不太相同。建议患者在同一家医疗机构的检测平台上连续观察，这样所得的结果才有意义，不要多家机构来回奔波，对比结果。▲