很多骨折不需要打石膏

受访专家：中日友好医院骨一科、脊柱上颈椎中心主任 谭明生

跌倒、扭到、摔伤等一不小心就可能造成骨折。意外发生后，大部分人的第一反应是“打石膏”。中日友好医院骨一科、脊柱上颈椎中心主任谭明生介绍说，其实骨折的治疗方式很多，石膏固定只是其中一种。

骨折后，即使是轻微活动都可能加重软组织挫伤，产生疼痛。通过辅助工具把受伤部位固定起来，可以尽可能避免软组织挫伤，并帮助骨头往正确的方向恢复。现在用于固定的方式除了打石膏，还有使用支具，包括四肢、肩、肘、颈等部位都有相应的固定支具，如颈托、肩关节固定支具等。

相对而言，石膏的牢固和稳定程度更强，如果骨折后出现严重或明显移位，通常需要石膏外固定，但会导致胳膊、腿等部位完全不能动，影响睡眠，舒适度较差。支具更轻便，固定相对宽松，适用于相对稳定、不易移位的骨折，患者更易接受。如果不是严重失稳的骨折，医生一般会建议支具治疗，恢复效果相同但舒适度更高。此外，打上石膏固定3~4周，骨折部位相对稳定后，也可拆除石膏，改为支具固定。

谭明生说，虽然支具的稳定性不及石膏，但更容易调整角度，有助患者进行早期功能锻炼。此外，对于车祸、摔伤等导致的皮肤开放性损伤的骨折，用石膏固定可能会增加感染几率，支具更便于医生随时监测伤口情况，防止感染。

当骨折严重到一定程度，必须及时手术。比如，骨折累及关节且关节面错位大于2毫米，需做内固定手术，即接骨后，在骨折的上下处安装接骨板（钢板），再用螺钉固定。其劣势是患者术后会感到明显疼痛，且有一定感染风险。所以当关节面错位小于2毫米或有其他特殊情况时，也可考虑保守治疗。一些高龄老人骨折后若不适合马上手术，等待期间需用支具或石膏进行前期固定。

骨骼部位的不同，一定程度上会影响治疗方案的选择。骨盆骨折、股骨颈骨折、不稳定的胫腓骨骨折等，不宜打石膏或用支具，常进行牵引治疗，即通过重力牵拉，缓解骨折和脱位处软组织的紧张和回缩，使骨折或脱位复位，达到治疗目的；肋骨骨折一般采取保守治疗，使用骨折固定带，防止身体活动导致错位，等待肋骨自行恢复。

临床上，老人是脆性骨折（骨质疏松性骨折）的常发群体，常见于髋部、腰椎、肩、腕、脚踝等部位。这部分人群应特别警惕摔倒，须预防骨质疏松，具体措施如下。

1.饮食补钙，并防流失。通过高钙饮食补钙是预防骨质疏松的最有效方法，同时要避免钙流失，可配合服用降钙素。降钙素能抑制破骨细胞的活性，促进成骨细胞成长，减少骨流失，但患者需要在专科医生指导下服用。

2.多晒太阳。单纯补钙并不能补充活性钙。维生素D可促进钙的吸收，但约90%的维生素D需要皮肤在紫外线下“光合作用”形成。建议老年人多去户外晒太阳，但不要在阳光过于强烈时外出，最好选在清晨或傍晚，每次15~30分钟。

3.多运动。规律的体育锻炼可以增加关节灵活性和肌肉强度，降低摔倒风险。运动时，钙更易从血液沉积到骨头，也能预防骨质疏松。老年人运动讲究量力而行、微微出汗，不应追求强度或大汗淋漓，可选择太极、快走、慢跑等运动。（记者 王冰洁）