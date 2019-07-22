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四川检测到疫苗衍生病毒，专家表示

脊髓灰质炎不会卷土重来

2019年07月22日16:16 来源：人民网-生命时报

受访专家：首都医科大学附属北京佑安医院感染中心主任 吴 昊

7月14日，四川省卫生健康委员会在其官方网站发布消息称，此前在粪便标本中检测到的Ⅱ型疫苗衍生脊髓灰质炎病毒来自四川凉山的一名儿童，目前该儿童无脊灰相关体征，跑步及走路姿势正常。消失了多年的脊灰是否会卷土重来？

首都医科大学附属北京佑安医院感染中心主任吴昊接受《生命时报》记者采访时说，脊髓灰质炎是由脊灰病毒引起的一种消化道传染病，经粪—口途径传染，临床表现大多为发热、腹泻，少数病例有脑炎症状，后遗症是小儿麻痹症，多会出现一侧肢体运动障碍。

脊灰病毒可分为I、II和III型3个血清型，三者之间无交叉保护性免疫，其在自然环境中生命力较强，可在粪便及污水中存活数月。脊髓灰质炎曾在我国大面积流行，但自从著名病毒学家顾方舟教授制备出口服疫苗“糖丸”并大面积推广后，脊髓灰质炎的发病率大幅降低，至2000年，我国已宣布成为无脊髓灰质炎的国家。

虽然我国已没有野生脊灰病毒存在，但世界上仍有国家没完全消除该病毒，鉴于人一生中的任何阶段都可能被感染，我国依然强制要求使用疫苗进行预防。疫苗主要分两种，一是口服的减毒活疫苗，即“糖丸”，另一种是注射使用的灭活疫苗。

吴昊表示，减毒活疫苗服用后，可能会有一小部分疫苗株活下来，出现衍生病毒。此次四川检测到的病毒，就是使用减毒活疫苗后衍生出的疫苗株感染。其症状较轻，一般为腹泻和感冒，但有通过粪便引起局部人群感染疫苗株的可能。

不过，疫苗株感染，并不是真正意义上的脊髓灰质炎，更非脊髓灰质炎卷土重来。吴昊强调，疫苗出现副作用的概率极低，导致脑炎和肢体瘫痪的风险约为1/10万，公众不必恐慌。为更好地预防脊髓灰质炎，家长可考虑“糖丸”和注射结合的方式，先注射一针，以后改吃“糖丸”。一般“糖丸”服用1~2天后，身体可能出现排异反应，个别孩子会发烧、呕吐、腹泻，出现局部溃疡、红肿热痛、皮疹等，只要症状轻微，2~3天即可自愈。（记者 张 健）

(责编：李轶群、杨迪)


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