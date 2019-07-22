“绿树阴浓夏日长，满架蔷薇一院香”，夏日万物充满生机，但高温天气，一些人会出现头晕、大汗、胸闷等类似中暑的症状，这很可能是心肌梗死在作怪。很多人由于对心梗早期症状认识不足，耽误了救治时间。其实，二者是有本质区别的，大家不妨通过以下几条线索进行区别。

体温。中暑指在长时间高温、高湿和热辐射作用下，体温调节功能出现障碍的一系列热应激综合征，其症状多因身体内环境失调紊乱引起。中暑病人常伴有发热，体温可达38℃以上。心梗患者早期一般无明显发热，却因心输出量（左或右心室每分钟泵出的血液量）下降、血压下降、血管收缩，出现皮肤温度降低、四肢冰冷等情况。

胸闷。中暑者远离高温环境到通风阴凉处安静休息，并适当补液后，胸闷气短情况常有明显改善。心梗患者的胸闷则呈心前区压榨感，常伴有胸痛和濒死感，持续时间长，转至阴凉处得不到缓解，或缓解后再次出现。

面色。中暑者因大量出汗后血容量会下降，出现面色苍白，在此之前往往还有面色潮红、皮肤灼热表现。心梗患者因堵塞血管部位不同，有的人面色苍白、出冷汗，有的人则是表情痛苦、面色红润。

出汗。中暑出汗是因环境温度较高所致，出汗部位常在前胸、后背、额头、脖子、腋下等。心梗发作时，患者血压下降、外周血管收缩，出汗部位除了脖子、额头外，还可能出现在手心、脚心等四肢部位。

心梗是冠状动脉血管严重狭窄或阻塞后，相应的心肌严重、持久缺血缺氧所导致的心肌坏死。心肌组织因急剧供血减少或中断20~30分钟，即可发生坏死。心肌细胞坏死后不可再生，且坏死面积越大越容易出现心衰、心源性猝死。因此，患者一旦突发心梗，一定要与时间赛跑，早诊断、及时救治，如果你周围出现疑似心梗的病人，应立刻拨打急救电话，将患者送至医院。在等待期间，让患者就地平卧休息，保持安静，减少肢体活动，降低心肌耗氧量，还可给患者含服“速效救心丸”，暂时维持心率和血压。如有供氧条件，可立即予以吸氧；如果有血压计，可不断测量患者血压及脉搏，若病人突然呼之不应，心跳呼吸消失，应请有资质的人员为患者进行心肺复苏，直至医务人员到来。

心梗来势凶猛，建议大家平时尽量戒烟限酒，控制好糖尿病、高血压、高脂血症等基础疾病。此外，夏季饮食宜清淡，避免高温直射下长时间活动；运动不宜过猛，运动后若出汗较多，注意补充足够的液体和电解质；保持生活作息规律，避免过度劳累。