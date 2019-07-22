受访专家：黑龙江中医药大学附属第一医院营养科教授、世界中医药联合会食疗药膳研究专业委员会副会长 聂 宏

夏季炎热干燥，很容易上火。蔬菜水果虽然水分含量高，被视为“降火利器”，但并非所有果蔬都能“去火”，只有吃对了，才能够起到清热降火的效果。黑龙江中医药大学附属第一医院营养科教授、世界中医药联合会食疗药膳研究专业委员会副会长聂宏表示，“上火”其实是老百姓的说法，从中医理论解释，“上火”属于中医的热证范畴，中医认为人体阴阳失衡，内火旺盛，即会上火。因此所谓的“火”是身体内某些热性的症状，具体表现为眼睛红肿、口角糜烂、尿黄、牙痛、咽喉痛、大便干燥等。一旦出现这些症状，又该如何“去火”？聂宏推荐了下面几种果蔬，大家夏季可以常吃。

西瓜：清热利尿。西瓜味甘性凉，有清热解毒、利尿功效，是夏季消暑的好食品。有咽喉肿痛、口舌生疮、泌尿系统感染等“上火”情况的人可以多吃一些。由于西瓜利尿，肾功能不全者不宜多食。西瓜升糖指数较高，糖尿病患者也不宜多食。脾胃虚弱、寒湿较盛的中老年人，胃肠功能发育未全的儿童，吃太多可能损伤脾胃。

梨：润肺去烦。梨含水量较高，被称为“天然矿泉水”。中医认为，梨味甘微酸、性凉，具有清热解毒、生津润燥、清心降火的作用，对肺及上呼吸道有非常好的滋润功效，并能助消化、促进食欲。生吃梨，能缓解咽喉干痒、音哑、干咳等问题。熟吃梨，加冰糖或蜂蜜，熬成膏即成“秋梨膏”，可治疗肺热咳嗽。梨的种类非常多，尤以皮薄汁多的“雪梨”去火效果最好。

猕猴桃：润燥通便。猕猴桃性寒，具有清热生津、利尿止渴、去火降暑等多种功效。上火的人最常出现的症状就是便秘，猕猴桃能给人体补充水分，润燥通便，可以预防便秘和痔疮。但猕猴桃较酸，吃多了可能产生烧心的症状。因此，一天最多吃2~3个。吃多了会损伤脾胃阳气，容易导致腹痛、腹泻等症状。

芹菜：去除肝火。芹菜素有“厨房药”的美称，具有利咽喉、明目益气、补血健脾、止咳利尿、降压镇静等功效，可以有效缓解肝火旺盛、口干咽燥、头痛、小便赤黄等症状。芹菜还有诱人的芳香气味，能够开胃健脾、增进食欲。芹菜非常适合夏季食用，可以做成西芹炒百合、芹菜雪梨汁、凉拌芹菜花生米等菜式。芹菜有降压作用，非常适合血压高的人群食用，能够降压泻火，镇静安神。

莲藕：清心降火。中医认为，莲藕生吃能凉血，熟食能补心益肾，滋阴养血。莲藕中还含有丰富的维生素K，具有收缩血管和止血的作用，对于流鼻血、吐血、尿血、便血的人极为适合。如果有口舌生疮、嘴角起泡、牙龈肿痛等症状，吃些莲藕也能够起到降火效果。红糖糯米藕、排骨莲藕汤、莲藕粥……不管凉拌吃还是炖汤喝，莲藕都有养血去火的功效。（记者 高 阳）