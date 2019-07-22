食物也分红绿灯？夏日“交通灯”饮食法来啦！

龙虾、烧烤、夜宵、冰镇啤酒……夏天真是让人“放飞”的季节！但也是外来“侵略”最多的季节，尤其是胃肠疾病。Get这个夏日“交通灯”饮食法，让你远离健康烦恼！

什么是“交通灯”饮食法？

根据热量高低，可将食物划分为红灯系列、黄灯系列和绿灯系列。绿灯食物是建议大家可积极摄入；黄灯食物对身体有益，但吃多也伤身；红灯食物对身体健康无益宜少吃。

如何区分“交通灯”饮食法？

红灯食物——高糖类、油炸食品、高脂加工肉类、黄油、奶油、巧克力酱、高脂奶酪等。

黄灯食物——谷类制品、奶类制品、高糖分的水果类等。

绿灯食物——无淀粉蔬菜类、膳食纤维较高的杂粮和杂豆等。

把食物的种类做一个区分，能够更加方便每日的饮食搭配，让饮食更加均衡。

夏天饮食这三个习惯需远离

常喝冰镇饮品

冷饮喝过多，会刺激胃黏膜。频繁地饮用冷饮，会影响食欲、不利消化，还会引起局部血管收缩，导致消化道缺血、缺氧，发生胃肠功能紊乱。

经常吃烧烤

烧烤高油高盐，不仅加重肠胃负担，而且会损伤胃粘膜，严重还会导致胃粘膜萎缩、胃粘膜病变等。

凉拌菜过量食用

夏季食物不易储藏，而凉拌菜又是提前加工的食物，保存不好易变质，尤其是夏天的绿叶凉菜，过夜之后容易亚硝酸盐含量超标，应少吃或趁新鲜的时候食用。

夏季饮食别错过这些滋补美食

荷叶茯苓粥

配料：荷叶1张（鲜、干均可）、茯苓、粳米或小米、白糖适量。

功效：荷叶具有清暑热，生津止渴的作用，而茯苓能提高人体免疫功能，该粥清补为主，做法简单，好吃营养。

老鸭冬瓜汤

配料：鸭肉半只、冬瓜若干、食盐适量。

功效：老鸭冬瓜汤是由鸭肉和冬瓜等食材做成的一道夏日靓汤，有清热解毒、滋阴养胃的作用，适合苦夏或上火者食用。

凉拌苦瓜

配料：苦瓜一根、麻油、大蒜、彩椒、食盐适量。

功效：凉拌苦瓜是夏日常吃的一道凉拌菜，具有降低血糖、消毒利尿、杀菌清热等作用。

百合绿豆粥

配料：百合、绿豆、大米。

功效：盛夏酷暑天，喝些百合绿豆粥，甘凉可口，防暑消热。

菊花冻

配料：白菊花、枸杞、琼脂、清水、冰糖适量。

功效：菊花冻口感类似皮冻，菊花的清香十足，有疏散风热、平肝明目、清热解毒等作用。

银耳莲子荔枝粥

配料：莲子、大米、银耳、荔枝、冰糖适量。

功效：银耳莲子荔枝粥有很好的滋阴润肺的功效，夏日消暑可食。

你都Get了吗？来吧！吃起来！

文字与图片综合整理新华网、生命时报、人民网。