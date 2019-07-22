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完成5G远程机器人手术感受如何？

北京积水潭医院院长：好用！

王振雅 林敬

2019年07月22日15:39 来源：人民网-健康时报

5G技术、人工智能、医学装备三者集合出怎样的医学奇迹呢?近日，在2019医学装备人工智能大会上，北京积水潭医院院长田伟分享第一次使用5G技术远程遥控机器人做手术的感受。

谈及第一次使用5G远程遥控机器人做手术，田伟说了两个字：好用！

“远隔千山万水，想要真正实现远程的操作是一个非常的困难的事。”田伟介绍，近日北京积水潭医院的借用5G技术成功实施“一对多实时手术”标志着真正的遥外科时代的到来。

据悉，6月27日，北京积水潭医院借用5G技术，通过远程系统控制平台与嘉兴市第二医院和烟台市烟台山医院两所医院连线，成功实现了同时远程操控两台骨科手术机器人为两家医院的两名患者手术。

北京距离嘉兴约1240公里，距离烟台约726公里，远距离实时遥控机器人手术网络传输技术至关重要，网络延时几秒都有可能给患者带来致命的风险。田伟介绍，借用5G技术，远程操控几乎不存在网络延时，在北京指挥中心就可以直接的控制嘉兴、烟台两地医院的机器人。

因此传输速度快，两台手术就像在眼前一样，声音、影像都十分清晰，基本没有延时，这次手术对于提高整体的医疗技术水平是具有划时代意义的。

5G技术下，人工智能医学装备的运用与发展将会带来更多的“医学奇迹”。我国工业和信息化部副部长、中国医学装备人工智能联盟指导委员会主任辛国斌高度评价了这次手术，他认为，这标志着我国医学装备人工智能与5G通讯技术结合达到了新的高度。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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