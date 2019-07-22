吾家有女初长成 性教育别遮遮掩掩

复旦大学附属妇产科医院助理研究员张煊

案例呈现

10岁的女儿有一天问妈妈：“妈妈，我是哪里来的？”与以往一样，妈妈回答道：“你是爸爸和妈妈生出来的。”女儿继续问：“那你们是怎么生出我的呢？”这个追问有些猝不及防。妈妈回想了一下之前看过的科普，组织了一下语言说：“爸爸的精子和妈妈的卵子结合后，变成受精卵。受精卵在妈妈的肚子里慢慢长大，最后你就生出来了。”本以为女儿会到此为止，没想到这一次她准备打破砂锅问到底：“爸爸的精子和妈妈的卵子是怎么结合在一起的呢？”见妈妈没回答。她想了一下，说：“我的意思是说，精子和卵子是怎么见到面的？”妈妈竟无言以对。

专家解读

跟10岁孩子聊什么

10岁左右的孩子通常正处于“青春期”这一特殊的时期。他们的身体开始发生变化，其中女孩子的乳房开始发育，阴毛、腋毛开始生长，声音变得高亢，身高变高、臀部变宽。第一次月经来潮，则标志着她们正式进入青春期。

青春期是由儿童逐渐发育为成年人的过渡时期，这不仅体现在生理机能上，也反映在心理和思想上。这一时期的孩子自我意识进一步觉醒，认知水平提升，心理和思想不断走向成熟，对于“我从哪里来”这个问题有了更深入的思考和探索欲望。追问并不意味着她们“思想变坏了”，反而是她们真实需求的表达。

青春期性教育，家庭不可或缺

虽然目前学校或多或少会进行相关教育，但家长是孩子的第一任老师。在青春期性教育问题上，家长不仅负有不可推卸的责任，也有着不可替代的作用。然而，中国的家长一方面自身没有接受过全面的性教育;另一方面受传统思想影响，羞于在孩子面前谈论性问题，这都会给孩子的性教育带来负面影响。

因此，家长要积极储备青春期相关知识，如科普讲座、科普读物等。同时，家长要改变羞于谈性的观念，为孩子从小树立正确的性理念，敢于直面性问题，而不是表面上羞于面对性问题，而背后却渴望对性的了解。

性教育从说出性器官开始

“小弟弟”“小妹妹”，这些我们告诉幼儿的男女生殖器官代称，已经不再适合生理与心理不断成熟的青春期孩子了。当孩子问起：“精子和卵子是怎么见到面的”这一问题，家长为何难以启齿？究其原因，很大程度上是因为大人从内心惧怕，并羞于说出生殖器官的名字。而这正是青春期性教育的重要一环，也为孩子树立正确的性观念、认识男女生理等奠定基础。

策略建议

第一，直面问题，活用比喻

当孩子追问“精子和卵子是怎么见到面的”这个问题时，很可能意味着她已经经历过思考，如果家长不直面问题，遮遮掩掩，不仅给孩子造成一个“性是羞耻的”印象，还可能让孩子因为渴望了解这方面的知识而从网络等其他渠道自行了解。

其实，面对这类问题，最好的方法是直面问题，运用专业术语正确回答。可以告诉孩子，小时候，我们把男生的生殖器官叫作“小鸡鸡”，女生的生殖器官叫作“小妹妹”，其实它们有自己的名字——“阴茎”和“阴道”。你可以把阴茎想象成U盘，阴道想象成主机上的U盘插口。它们的结合就像U盘插入U盘端口，精子就像U盘中的信息一样流到阴道中。另外，在阴道里面还有个通道，精子从这个通道游走，通过宫颈、子宫，来到输卵管里，就在这里遇到女生卵巢中排出的卵子，两者结合成受精卵。

第二，适当拓展青春期性知识

青春期的女孩经历着生理和心理的双重变化，她们变得敏感，也容易因为身体的变化而自卑。因此，我们要告诉孩子，在青春期你的身体会开始发育，比如乳房变大，长出阴毛、腋毛，有一天你会来月经。这些都是非常自然的变化，不用觉得不好意思。这是每一个女生都会经历的事情。如果孩子对月经、乳房等问题再有疑问，可以趁此机会进行青春期性知识的拓展，从卫生巾的使用，到胸衣的选择，再到阴道的清洁卫生，都可以和孩子交流。这样做能让孩子有正确的知识储备，在面对自己的身体变化时能从容应对，如果发现异常，也可以告诉家长。

第三，青春期自我保护不可少

青春期孩子正在慢慢步入社会，自我保护教育也必不可少。青春期的孩子还不成熟，面对可能遭遇的性骚扰，缺乏正确判断和处理的能力。此时，家长要告诉孩子，判断性骚扰的标准是，他们的行为与“性”有关，并且这种行为让你十分难受，有被侮辱的感觉。家长要提醒孩子，性骚扰者可能是出没于地铁、公交车，表面看起来人畜无害，背地里却伸出咸猪手;也可能是在网上形象温文尔雅的网友，但你很难知道他的真实面目;还有一种性骚扰者的特质并不明显，极具隐蔽性，他们可能是你熟悉、信任，甚至尊敬的人，让人防不胜防。

家长要告诉孩子，如果遭遇性骚扰，一定要严肃拒绝，大声说“不”，并及时告诉父母，必要时尽快报警，相信家长一定会保护你。要知道，并不是因为你做错事才会被性骚扰，该受惩罚的是骚扰你的人。