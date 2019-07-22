“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛成都站火爆开启

7月17日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛成都站在武侯区万达广场火热开赛。

成都自古享有“天府之国”的美誉，是一座历史底蕴丰厚的城市，也是一座热情的城市。不仅有热辣鲜香的火锅、美食，更有气氛热烈的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”人民广场舞大赛！

百余名参赛选手在导师指导下，齐跳金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》

根据赛制安排，初赛分为“规定曲目”和“自选曲目”两个环节。在规定曲目环节开始前，参赛队伍会在导师的带领下进行热身及分解动作培训。在规定曲目环节中，参赛队员统一着装并表演金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》，现场评委将根据舞队的动作准确度、整齐度以及舞者的精神面貌进行打分。在自选曲目环节，舞队则将在编舞、着装、情节设置等多方面进行比拼。

原树炫彩舞蹈队 《历练》

此次参赛队伍风格多样、造型各异，有优美的扇子舞、动感的健身舞，也有爆发力极强的拉丁舞。“为了参加金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞大赛，我们练习了整整半年。”原树炫彩舞蹈队领队王阿姨介绍，舞队成员男女一一搭配，正如金龙鱼饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸1:1:1科学配比。

牛牛舞蹈队 《薅秧歌》

牛牛舞蹈队所表演的是四川省非物质文化遗产——望丛山歌之薅秧歌，据第三代传承人高阿姨介绍，《薅秧歌》已有1500多年的历史，其高亢、嘹亮、激昂的声腔，完美演绎着川西人民对幸福生活的美好向往。

清韵艺术团 《我的祖国》

今年是新中国成立70周年，许多舞队也选择了《唱支山歌给党听》《我和我的祖国》《翻身农奴把歌唱》《我的祖国》等红色曲目作为自己表演的自选曲目。表演队伍将抒情与激昂完美展现，“想表达我们对伟大祖国的热爱和真诚歌颂。”领队黄阿姨表示，广场舞也成了退休后生活中不可或缺的一部分，不仅仅是兴趣爱好，更是给生活带来了很多好处！无论是身体状态还是精神面貌，和我们的生活一样都越来越好了。

现场互动区

金龙鱼展台

活动现场，观众们不仅可以观赏优美的舞蹈，还能够一起参与互动！赛场周边设有金龙鱼游戏区，吸引大家参与互动赢取金龙鱼调黄金比例食用植物调和油，也在游戏过程中将“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念深入人心。

舞队成员王阿姨表示，现场如何挑选好的食用油的环节让她获益颇深，同时也学到了平衡营养、膳食均衡的科学用油观，以后也会依照科学知识来选择更健康的食用油，为家人烹饪出营养健康的食物。

参与现场互动的张叔叔还特别注意到，金龙鱼调和油桶上都挂有奖牌标志。据悉2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，这不仅是对金龙鱼品质的认可，更是给金龙鱼沉甸甸的责任，不断助力国人健康生活品质的提升。用奥运的品质为健康中国加油！

参加初赛的队伍们在比赛结束后合影留念

据悉，本次比赛共分两个阶段，前四天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出20支队伍进入决赛。决赛中产生的冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。 想要报名参赛了解更多赛事信息，扫码添加小程序吧。