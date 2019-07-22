热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

美国研究：撸猫撸狗有助减轻压力

杨慧芳

2019年07月22日09:32 来源：环球网

对小动物爱好者来说，和宠物相处是非常惬意的消遣方式。除了作为宠物，猫和狗还可以称为人们的情感支持，尤其是对于大学生和那些长期焦虑的人。据外媒7月17日报道，华盛顿州立大学研究人员在《AERA Open》期刊发表一项新的研究，指出宠物猫狗可以如何帮助人们缓解压力。

研究人员选取249名大学生，将他们分成四组。第一组的任务是和猫狗一起玩耍，包括爱抚和玩耍，时间为10分钟。第二组的任务是排队等候与动物玩耍。第三组观看同样动物的幻灯片。第四组参与人员则是在一个没有手机、图书杂志或其他外物的房间里安静地等待10分钟，在此期间，参与者被告知他们很快就能和动物玩耍。

研究人员从实验对象早起后采集了他们的唾液皮质醇样本。通过对比数据发现，直接与宠物互动的学生在互动后唾液中的皮质醇含量明显降低。研究人员帕特丽夏 彭德里(Patricia Pendry)说:“学生喜欢与动物互动，而且这有助于他们体验更多积极的情绪。但我们想进一步了解，这种接触是否会帮助学生以一种更为客观的方式减轻压力。令人兴奋的是，研究结果证实了我们的推断，随着时间的推移，压力荷尔蒙的减少可能对身心健康都有显著的好处。”

Pendry和她的团队仍在继续这项研究，目前正在进行为期四周的检测动物辅助压力预防项目的影响。有关研究人员表示，到目前为止，初步结果非常乐观。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn