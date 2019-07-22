全民健身路径建在小区里

学校体育场馆逐步向社会开放

大力推广广播体操和工间操

健康中国行动推进委员会办公室在京召开新闻发布会，对“健康中国行动”15个专项行动之一的全民健身行动进行了解读。

国务院近日印发的《关于实施健康中国行动的意见》中明确指出，为不同人群提供针对性的运动健身方案或运动指导服务，努力打造百姓身边健身组织和“15分钟健身圈”，推进公共体育设施免费或低收费开放。

国家体育总局群体司司长郎维表示，全民健身行动作为健康中国行动15个专项行动之一，十分突出运动对于健康的促进作用。

按照全民健身行动提出的目标，到2022年和2030年，城乡居民达到国民体质测定标准合格以上的人数比例分别不低于90.86%和92.17%，而经常参加体育锻炼的人数比例要达到37%及以上和40%以上。人均体育场地面积分别达到1.9平方米及以上和2.3平方米以上。

为实现这一目标，国家体育总局仅中央本级就投入资金150多亿元，努力打造百姓身边的“15分钟健身圈”。郎维说:“全民健身路径，都建在小区里面，包括一些公园里面，都做了一些健身路径，这些健身路径是一些健身场所。现在我们把一些公共体育场馆，包括学校的体育设施，逐渐在开放，特别是我们的大型公共体育场馆，中央财政投入资金进行开放。”

目前，公共体育场地开放基本已大面积实现，只有个别体育场地设施没有完全开放。而学校体育场地设施开放过程当中，各地区执行的不同。这既涉及产权问题、场地设施管理权限问题，还涉及到安全风险问题。郎维表示，将尽量提高使用效率，来满足广大人民群众健身的需求。“现在政府极力主导学校体育场馆和所有公共体育场馆向社会开放。各个部门要协同起来，来实现现有存量场馆的开放和新的场地的建设问题。全社会共同参与，来促进和督促场馆的有效利用。”

2009年国务院颁布《全民健身条例》，明确了每年8月8日是全民健身日，到今年已经是第11个“全民健身日”。国家体育总局群体司副司长邱汝说，广播体操对促进国民日常健身意义重大。从1951年到现在，国家体育总局已发布九套广播体操。为了配合健康中国行动，今年“全民健身日”的主要内容就是再次掀起推广广播体操和工间操的热潮。力图通过这些活动，来提高老百姓的健身意识，也是弘扬体育文化，健身文化，让老百姓养成自觉健身的意识和自觉健身的习惯。

“现在全民健身用的经费全部来自体育彩票公益金，中央和各省市体育彩票公益金的收益，全部用于公益的场地设施建设和活动的开展。（这）叫做取之于民，用之于民。”邱汝表示。