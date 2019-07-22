常变换坐姿莫贪寒凉夏季女性需防尾骨痛

尾骨疼痛是久坐一族经常遇到的“难题”，疼到剧烈时甚至屁股都不能挨板凳，特别是女性更易招惹。广州市正骨医院康复中心主任黄崇侠教授近日提醒，任何一种体态保持太久都对脊椎健康不利，建议经常变换坐姿，女性日常可通过抬头伸懒腰、提肛运动、直腿抬高、拱桥运动等简单的脊椎锻炼动作进行预防。

女性更易被尾骨疼痛“盯上”。黄崇侠介绍，由于生理结构的不同，女性尾骨比男性的更小、更低一些，所受压力更大，因而女性更容易出现尾骨疼痛。

尾骨疼痛时，姿势改变尾骨会痛得更厉害。黄崇侠解释，这是因为当由坐姿转换为站立姿势时，人体的一些韧带肌肉就要相应地活动以维持骨盆的稳定，牵扯到疼痛部位的话，疼痛容易加重。

除了慢性劳损，外伤、退行性病变、盆腔疾病甚至肿瘤等原因都可能引发尾骨疼痛。黄崇侠坦言，针对长期劳损甚至韧带钙化引起的尾椎疼痛，传统的药物治疗、热敷等效果往往不佳，原因是患处解剖位置比较特殊，患者比较难依从。借助冲击波治疗尾椎痛，因为治疗时间短，患者依从性提高，效果缓解十分明显。尾椎疼痛比较严重时，可以尝试使用中间镂空的坐垫，避免尾骨受到椅面挤压而疼痛加剧。

任何姿势都不宜长久维持。说起“葛优瘫”，大多数人都知道该动作对脊椎不好。对此，黄崇侠表示，无论何种坐姿，身体都仅有部分固定的肌肉和韧带在受力，而且上述软组织疲劳后，身体会调动另外的软组织来保持原有姿势，这会使劳损的范围扩大，最后可能影响尾椎。即便是“四平八稳地坐”，维持时间太久都对脊柱健康不利。因此想要预防尾椎劳损，减少脊椎负荷是最实用的，最基本也最重要的就是改变不良生活习惯，不同坐姿要交替更换，避免同一个姿势维持太久。

“不要等到痛的时候才想到去做康复。”黄崇侠指出，日常就应进行脊椎放松锻炼，尤其是久坐一族。他推荐以下动作：首先让脊柱放松下来，上半身向前微弯下来，维持两秒钟，然后做抬头伸懒腰的动作，腰部稍微酸胀感，约维持5秒，此动作每工作一小时重复做两三遍。

女性夏季更要防尾骨受凉。预防尾骨疼，居家躺在床上时可以借助直腿抬高、拱桥运动等进行锻炼。此外，提肛运动也大有可为，不仅对尾椎有好处，还可预防痔疮等其他疾病。

黄崇侠提醒，任何康复训练动作都必须在有资格的治疗师的指导下学习，且不可运动过量。“每个动作对不同人的情况都有不同的要求，必须真正了解动作要领。如果盲目模仿去做，尾骨反倒可能受伤更加严重。”

在座椅方面，现在工作场所常见到的可以滑动的椅子稳定性不太好，长久使用不利于脊椎健康，选择普通的木制靠椅即可。但偏瘦的人，椅面宜偏软。

黄崇侠特别强调，女性还要注意避免受凉。尤其是在夏季，室外非常炎热，进入空调屋内温度骤降，长此以往容易软组织劳损，建议随身携带一件外套，以备温差骤变。