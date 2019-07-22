孩子延缓近视，要好好利用暑期

2018年我国儿童青少年近视调查监测结果显示，目前全国儿童青少年总体近视率为53.6%，小学生为36%，初中生为71.6%，高中生为81%，我国青少年近视率已高居世界第一。专家指出，户外活动时间不足、睡眠时间不够，持续近距离用眼时间过长、不科学使用电子产品等不良用眼行为，均是导致我国儿童青少年近视率高居不下的重要因素。

数据显示，高三年级学生高度近视竟占比高达21.9%。高度近视有可能出现玻璃体混浊、视网膜脱离、青光眼、眼底出血、黄斑病变等，甚至导致失明。专家提醒，小学和初中阶段是我国近视防控的重点年龄阶段，一旦患上近视，因为近视是无法治愈的，防控目标不是治愈，而是要想办法减缓度数增加，避免高度近视的伤害。暑期是孩子们学习生活的一个暂歇阶段，也是对眼睛放松和视力恢复的最好时机，家长应该抓住这个时机，让孩子们的眼睛充分放松和休息。

7月13日，北京市中小学放暑假的第一天，笔者在北京儿童医院眼科门诊看到，一大早，分诊台前就围满了前来就诊的患儿和家长，快速散瞳和检光的科室门前更是排出二三十米的长队，眼前晃动着形形色色、各式各样的“小眼镜”。“你家孩子眼镜度数长了多少？”“眼镜戴一学期就得换一副，这近视怎么就控制不住呢！”家长们相互谈论的都是孩子的眼睛，写在父母们脸上的满是焦虑和无奈。

近年来，我国儿童青少年总体近视发病形势严峻。今年4月，国家卫生健康委员会公布了2018年我国儿童青少年近视调查结果。监测结果显示，2018年，全国儿童青少年总体近视率为53.6%。其中，小学生为36%，初中生为71.6%，高中生为81%。同时，低年龄段近视问题突出。

我国青少年近视率居高不下，学生不良用眼行为普遍存在

2018年我国儿童青少年近视调查结果显示，在小学和初中阶段，近视率随着年级的升高快速增长，小学阶段从一年级的15.7%增长到六年级的59%，初中阶段从初一年级的64.9%增长到初三年级的77%，小学和初中阶段是我国近视防控的重点年龄阶段。特别令人担忧的是，高三年级学生高度近视（近视度数高于600度）竟占比高达21.9%。因为高度近视是致盲性眼病之一，容易导致一系列严重并发症。

调查还发现，我国学生近视相关危害因素广泛存在。67%的学生每天户外活动时间不足2小时，29%的学生不足1小时，73%的学生每天睡眠时间不达标，持续近距离用眼时间过长、不科学使用电子产品等不良用眼行为普遍存在。以上这些因素，对近视高发起到了主要作用，是导致我国儿童青少年近视率高居不下的重要因素。

近视防控不是治疗近视，而是减缓度数增加，避免高度近视

青少年近视为何难以控制？北京儿童医院顺义区妇儿医院眼科医师祁海燕认为，青少年正值身体的生长发育期，眼睛也一样处在生长发育的高峰期，调节力非常强，眼球壁的伸展性也非常大。然而，正是这个阶段，学习压力和各种不良习惯造成长时间近距离用眼过度，由于过度调节和集合作用，使眼外肌对眼球施加长久压力，就容易使眼轴加长而造成近视，加之长时间睫状肌痉挛和离焦作用，遗传等机理，使得青少年时期一旦发生近视就一发不可收。一般情况下，青少年近视度数每年以75-100度的速度增长，有很多儿童甚至每年近视增长100-200度。这种情况要到孩子长到十七八岁时才能缓解。

不可回避的是，近视是无法治愈的，因此近视防控的目标不是治疗近视，而是减缓度数增加，避免高度近视的伤害。祁海燕说，孩子的眼睛一旦发展为高度近视，眼轴延长，造成眼球结构上发生改变，有可能出现玻璃体混浊、视网膜脱离、青光眼、眼底出血、黄斑病变等，甚至导致失明。因此，家长要特别重视延缓孩子近视眼度数的增加。一旦孩子得了近视，家长应怎么办？

1.首先要去医院散瞳验光。通过散瞳药，把瞳孔散大，把睫状肌麻痹，进行准确验光，判断是否近视，近视的度数是多少。

2.如果确诊近视，要配一个合适的眼镜。对于青少年来说，最有效、安全的方法，就是配戴框架眼镜。

3.每半年重新验光。因为孩子还在发育期，近视度数会有变化，每半年要到医院重新散瞳验光，看看眼镜是否合适。

暑期近视防控：户外活动+控制电子产品使用+充足睡眠和营养

1.每天户外活动最少2小时。有研究显示：晒太阳有助于预防儿童近视，太阳光可使人体分泌更多的多巴胺，有效抑制眼轴增长，即有效控制近视发展。现在是暑期，孩子们应该利用这个机会每天最好进行2小时户外活动，多晒一晒太阳，用自然光线对视力进行一个良性刺激。另外，孩子在户外可以看到花花草草，这对人的精神和眼睛都是十分放松的，可以让孩子眼睛吸收更多有益光的反射，对恢复视力有所帮助。

山东中医药大学附属眼科医院季鹏主任认为，对于已患近视的孩子，应进一步增加户外活动时间，延缓近视发展。家长要鼓励支持孩子参加各种形式的体育活动，督促孩子认真完成暑假体育作业，使其掌握1―2项体育运动技能，引导孩子养成终身锻炼的习惯。

2.控制电子产品使用。孩子长时间注视电子屏幕，会增大用眼强度，造成视力减退。暑期是孩子最不易受监管的时期，也最容易受电子产品影响。因此家长有义务在教育孩子远离电子产品的同时，想办法对孩子进行必要管控，比如限定玩手机、玩电子游戏的时间，断网断电等。还可以把孩子手机换成学生专用手机，家长可以随时监管。

家长在暑期要尽量多陪伴孩子，有利于减少其使用电子产品。特别是学龄前儿童使用电子产品，非学习目的单次使用不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时。年龄越小，连续使用电子产品的时间应越短。使用电子产品学习30~40分钟后，应休息远眺放松10分钟。

3.保障充足睡眠和营养。专家指出，睡眠时间不足是导致青少年近视的一大问题，保障孩子睡眠时间对于近视眼防控至关重要。如果平时上学很难做到保障孩子有充足睡眠，那么暑假就是一个弥补的大好时机。专家提醒家长，不要盲目让孩子参加课外培训、跟风报班，应根据孩子兴趣爱好合理选择，避免学校减负、家庭增负。要确保小学生每天睡眠10个小时、初中生9个小时、高中阶段学生8个小时。

另外，在假期可以给孩子多吃一些含钙食物，因为钙是影响眼睛发育的一种营养元素，专家指出，钙的缺乏是造成视力发育不良乃至形成近视的重要原因之一。含钙食物有：牛奶、豆制品、鱼虾、动物骨等，还要注意搭配动物的肝脏、蛋黄、绿色蔬菜等富含维生素D的食物，以增加钙的吸收与利用。让孩子多吃鱼类、水果、绿色蔬菜等，均有益于视力健康。

4.可以选择配戴合适的角膜塑形镜。角膜塑形眼镜（Orthol-K）是经过特殊反转几何设计的高透氧性硬性角膜接触镜。夜间，把它戴在眼睛表面，使角膜按照我们设计的合理形状发生变形，通过角膜塑性的改变，使青少年原来存在的近视、散光一些问题得到有效矫正。因为由于角膜形状发生了变化，白天近视因此减轻或消失，如果长期使用可使近视得到一定控制，也可以起到预防和治疗近视的效果。需要注意的是，配戴角膜塑形镜要求孩子8岁以上，近视600度以下，角膜形态正常，无眼科进行性病变等等。并且配戴角膜塑形镜后，要按医嘱定期复查，保持良好的卫生习惯，定期更换镜片（一年半到两年）。

祁海燕说，暑期是孩子们学习生活的一个暂歇阶段，也是对眼睛放松和视力恢复的最好时机，家长们一定要抓住这个时机，让孩子们充分放松和休息。近视防控的目标是:让近视来得晚一些、再晚一些；让近视长得慢一些、再慢一些；不让高度近视伤害孩子。