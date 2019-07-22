女性绝经非越晚越好延缓衰老记住“四要诀”

对于很多中年女性来说，“更年期”是个敏感话题。今年56岁的张女士已基本上处于闭经状态，最近她听人推荐了一款保健品，号称可以通过补充雌激素，延缓衰老。哪知用了二个月后突然出现阴道异常出血，她赶紧到医院进行子宫B超、激素等相关检查，检查显示出现子宫内膜增生。

“女性绝经年龄并不是越晚越好，当女性发现绝经年龄推迟的话，要及时去医院检查。”解放军联勤保障部队第九〇〇医院妇产科主任医师何春妮解释说，女性在45岁~55岁时，随着卵巢功能下降，月经会慢慢停止，进入绝经状态，这属于正常生理现象。

女性卵巢有两大功能，一是生殖功能，产卵和排卵；二是内分泌功能，合成和分泌激素，女性的两大激素是雌激素和孕激素，两者缺一不可。通常情况下，初潮来得较早的女性，绝经期也相对较早，这是因为成熟时间较早，从而使绝经时间提前。反之，初潮来得较晚，绝经期也会相对延后。

“如果在35岁左右就开始绝经，则属于卵巢早衰，需要尽早去医院治疗。”何春妮提醒，太早绝经肯定是不好，但也不是越晚绝经越好，切记不可私自服用雌激素等药物推迟绝经期。如果女性到了55岁还有月经，可能是激素波动引起的月经，不一定排卵，而不排卵的内膜就存在风险，这种情况下，患子宫内膜癌的风险就会增加。这类人群，应及时到医院进行B超检查，必要时还可进行盆腔CT扫描排除。

女性绝经期的迟早和家族遗传、怀孕生育史、产后母乳喂养时间的长短、夫妻性生活均有密切关系，精神心理状态、饮食结构和生活习惯等也会影响绝经期的早晚。女性若想健康延迟绝经时间，切记“四要诀”：

1.加强营养。数据显示，现在女性的绝经时间要明显晚于以前，因为现在营养状况较之以往明显好很多。想要推迟绝经期的到来，就需要给身体补充营养物质，增加蛋白质、蔬菜、水果的摄入。也可在医生指导下，吃一些含有雌激素的食物，如黄豆制品、蜂王浆和黑芝麻等。少食糖和脂肪食品，特别要限制动物脂肪与肥肉的摄入量。

2.保持和谐的夫妻生活。性生活是维系夫妻感情的重要环节，而和谐的夫妻生活可以有效促进双方感情，同时还可以让性腺、甲状腺等内分泌器官正常分泌。

3.保持好心情。一个人如果长期处于抑郁状态，就会看起来非常苍老，因此保持良好心态对于延缓衰老作用很大。保持正常体重，经常户外运动，选择适合自己的运动方式，也可延缓卵巢功能的衰退。

4.保证充足睡眠。女性要注意睡眠充足，不要熬夜，有需要时可在医生指导下补充谷维素。坐的时间不能太久，半小时要起身活动一下。为了避免辐射影响，看电脑、电视和玩手机时间也不宜过长。