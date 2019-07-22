贪凉胃寒，熬锅黄颡鱼紫苏汤

佛山市中医院皮肤科主任中医师 钟卫红 □ 中医师 禤影妍

夏季，受到冷气和冷饮双重“夹击”的脾胃很受伤，甚至有人患上了“冷伤风”。怕冷、脖颈僵硬、鼻塞流涕、食欲不振、周身酸痛、困倦乏力、大便稀溏等是寒湿困脾的主要症状。此时，不妨做一锅黄颡（音sǎng）鱼鲜紫苏汤，有温振脾阳、祛湿醒胃、发散解表的功效。

做法为：取鲜紫苏叶80克、黄颡鱼两条（各150克左右）、姜一块、香菜一把、胡椒粉适量；黄颡鱼宰杀并清洗干净后，用厨房吸水纸吸干水分备用；鲜紫苏、香菜洗净，姜刮皮拍扁，胡椒粒研磨成粉；热锅冷油，以中小火把黄颡鱼煎至微微金黄，淋入少许热水，随后再加入姜块和清水约3~5碗，大火滚沸后改小火滚10分钟左右，放入紫苏叶和香菜，撒入胡椒粉，调味后即可食用。

紫苏是夏季时鲜菜，在本方中是主料，乡野田间随处可见。紫苏芳香扑鼻，脆嫩可口。其味辛性温，有发散解表、暖胃散寒、行气化湿、解腻开胃的功效。民间常用鲜紫苏治疗风寒或寒湿感冒初起之表证，或搭配其他寒凉、肥腻的食物或海鲜一起食用，以达到和正解毒、消滞解腻的目的，药食兼用。黄颡鱼（又名黄骨鱼、黄辣丁）肉质鲜嫩少刺，味甘性平，能滋补健脾、养阳醒胃、利水化湿，对产妇还有生乳通乳的功效。黄颡鱼非常适合夏季消耗大、气血不足、着凉感冒、胃口难开的人作药膳用。生姜辛温，主发散走窜，能解表发汗、祛湿散寒、温中止呕、增进食欲。香菜辛香升散发汗，暖胃驱寒。胡椒味辛性热，不但能温中行气止痛，而且有辟腥、解腻的功效。全方搭配简单，芳香化湿，行气和胃，为当季时鲜汤品。

夏日涉雨受寒，或长时间吹空调，久坐少动，再加上嗜食生冷寒凉之物，以致寒湿束表，脾胃为湿浊所困。该汤能补充身体元气，帮助感冒痊愈和胃口恢复。此汤性偏温，表现为心烦失眠、口燥咽干、盗汗遗精、两颧潮红、小便短黄、大便干结等阴虚火旺症状，以及表现为身重疲乏、神志昏沉、胸脘痞满、不思饮食、大便黏腻不爽、小便不利或黄赤等湿热内蕴症状者慎用。▲