“病驾”现象也应制止

7月17日，江苏省常州市发生一起严重交通事故，一辆黑色奔驰车失控，接连撞击10辆电动车和2辆汽车，导致3死10伤。常州警方对记者描述了民警到现场打开车门时看到的情况：“驾驶员晕厥在座位上，他和他老婆衣服上都有血沫的痕迹。据他老婆反映，当时他突然发生晕厥，然后口吐白沫，后来又口吐血沫。这个要请相关医疗单位来会诊，然后才能够得出结论。”（7月18日央视新闻）

尽管还需医疗单位会诊才能够得出结论，但从目前警方描述以及驾驶员妻子披露的情况看，这起导致严重伤亡的交通事故无疑具有十分明显的“病驾”特征。近年来，癫痫、眩晕病人开车致交通事故现象屡见不鲜，有的甚至引发群死群伤，严重威胁公共安全。比如，今年3月16日，西安一公交车失控接连与多车碰撞，导致1死8伤，事后调查证明，事故“系驾驶员金某突发疾病昏厥所致”。

针对“病驾”，我国有明确的禁止性规范。如依据《机动车驾驶证申领和使用规定》，有器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、震颤麻痹、精神病、痴呆以及影响肢体活动的神经系统疾病等妨碍安全驾驶疾病的，不得申请机动车驾驶证；机动车驾驶人身体条件发生变化，不适合驾驶机动车的，应当申请注销。遗憾的是，在现实中，囿于相关疾病本身固有的隐蔽性、驾驶员体检工作不到位等原因，是否患有妨碍安全驾驶疾病实际上主要依赖驾驶员自行申告，因此许多“病驾”现象往往未能被提前发现并制止。

要想有效避免类似“病驾”导致的交通事故，需强化源头治理，从驾照申领、审验以及日常交通执法等各个环节，全面加强甄别、把关工作。交管部门不妨借助“互联网+”等信息技术，通过与医疗机构实现电子病历共享，建立联网查询机制，以便及时掌握驾照申领人员及既有驾驶人员的相关健康信息。

同时，交管部门应进一步完善“驾驶人员疾病申告”制度，将其与个人信用体系建设紧密结合起来，以尽可能确保申报信息的真实准确，避免瞒报漏报现象的发生。