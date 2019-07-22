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让垃圾分类成为农村新风尚

吴诗成

2019年07月22日08:51 来源：健康报网

垃圾分类不仅是城市文明的新标配行为，是城市居民的“必修课”和“必答题”，也应成为社会主义新农村建设的重要内容之一。

目前，多数农村居民习惯垃圾随处丢、到处放。而不愿分、不想分、不会分、懒得分，则成为阻碍垃圾分类的主观因素。只有引导农民群众提高对垃圾分类重要性的认识，养成垃圾分类的好习惯，让垃圾分类从“推着群众走”过渡到“群众主动干”，才能让垃圾分类成为乡村新风尚。

垃圾问题不仅影响农村居住环境，也危害农民身体健康。在垃圾分类的时代潮流中，每个人都是“当事人”，每个人都是“主人翁”，每个人都要行动起来，当好垃圾分类的宣传者、践行者、推动者。垃圾分类并非有多难，但之所以迟迟开展不起来，就在于人们没有形成主动去做的意识和良好习惯。当然，主动意识的提高和良好习惯的养成，也是一个循序渐进的过程，要多宣传、多教育、多引导，不能走急路。

一个时代有一个时代的文明，一个乡村有一个乡村的乡风。人人行动起来，让垃圾各就各位，新农村建设才能奔着美丽、文明的方向而去。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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