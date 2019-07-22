美国科学家近日研究发现，日常生活中被随手扔掉的蛋壳可用来提升骨骼的生长能力，在医学领域派上大用场。这一突破性发现将为因衰老、事故、癌症和其他疾病导致骨骼损伤的病人带来福音。

美国马萨诸塞大学洛厄尔分校助理教授古尔登·卡姆西·乌纳尔团队通过一种创新技术将蛋壳粉碎后注入到水凝胶混合物中，构成微缩模型。随后，研究人员从病人体内抽取骨细胞，注入该物质中，并在孵化器中令其孵化生长。这样，长出的新骨骼将可以移植到病人体内。

古尔登指出，主要由碳酸钙构成的蛋壳微粒与水凝胶混合物生长在一起后，可以强化骨细胞的生长能力。由于骨细胞是从病人体内取出，在进行骨移植时发生免疫系统排斥反应的几率便大大降低了。她表示，有朝一日，蛋壳也可以成为将蛋白质、肽、生长因子、基因、药物等输入人体的载体。未来，这一技术也将应用于软骨、牙齿和筋的生长。

从环境保护角度出发，古尔登提出，利用蛋壳来治疗骨病将是一条可持续发展之路：“每年废弃掉的蛋壳有数百万吨，对它们的重新利用有利于经济和环境发展，并为医学可持续发展提供了解决之道。”该研究成为了《生物材料科学》杂志月刊的封面文章。▲ （王晓雄）