人人动起来 健身火起来

生命在于运动，运动需要科学。定期适量进行身体活动有助于预防和改善疾病，还能促进精神健康，提高生活质量和幸福感。随着全民健身计划被列为国家战略，“如何科学健身”和“去哪里健身”成为老百姓关心的两个问题。7月19日，健康中国行动推进委员会办公室召开发布会，专家对全民健身专项行动进行了解读。

健身要遵循五大原则

“运动有两种误区，一种是盲目运动、过量运动，还有一种是运动无用论。”健康中国行动推进委员会专家咨询委员会专家、国家体育总局运动医学研究所主任医师厉彦虎说。

根据国家体育总局2014年全民健身活动状况调查，我国城乡居民经常参加体育锻炼的比例为33.9%，其中20岁~69岁居民经常锻炼率仅为14.7%，成人经常锻炼率处于较低水平，缺乏身体活动成为多种慢性病发生的重要原因。同时，心肺耐力、柔韧性、肌肉力量、肌肉耐力、身体成分等指标的变化不容乐观，多数居民在参加体育活动时还有很大的盲目性。

“运动要适度，要遵循生命的基本规律。此外，运动要个性化，建议在对心肺功能、关节情况、肌肉情况等进行科学评定的基础上，由专业人员进行科学运动指导。科学健身必须因人、因时、因地制宜，要遵循适度、柔和、均衡、循序渐进、个性化五大基本原则，适合自己的才是最好的。”厉彦虎给出了自己对于科学健身的理解。

全民健身专项行动要求，到2022年和2030年，城乡居民经常参加体育锻炼（每周参加体育锻炼频度3次及以上，每次体育锻炼持续时间30分钟及以上，每次体育锻炼的运动强度达到中等及以上）人数比例，应达到37%及以上和40%及以上；鼓励个人至少有1项运动爱好或掌握1项传统运动项目，参加至少1个健身组织，每天进行中等强度运动至少半小时。“很多研究证明，适度运动有益身心健康。”国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安补充道。

体育设施应向公众开放

随着健身意识的提升，老百姓对于体育场地设施的需求也越来越高。国家体育总局群体司司长郎维表示，在增加全民健身设施、场地等方面，国家体育总局采取了一定措施，例如在农村实施“农民体育健身工程”、通过开展“雪炭工程”在社区建设健身中心、利用体育彩票公益金建设“全民健身路径”、会同财政部推动公共体育场馆向社会免费和低收费开放、建设体育公园等，总投入将近150亿元，目前取得了一定成效。

“给大家一个数字，从2014年至今，我们按照国家统计局的口径进行普查，人均体育场地面积增加了0.2平方米。这是什么概念？折合成总面积是2.8亿平方米，相当于4万多个标准的足球场。这不是一般的绿地，不是一般的公园，而是实实在在的体育设施面积。”郎维说。

然而，不少学校的体育场馆和设施仍面临一定开放的困难。“例如小学的体育设施面向社会开放后，面临学校教学设施的安全问题。开放之后，还面临对使用损毁比较严重的器材进行相应修复、器材管理，以及公众在使用过程中爱惜、维护器材的问题。在这些方面，一是要政府主导，二是各部门协同，三是全社会共同参与，促进和督促场馆的有效利用，满足广大人民群众健身的需求。”郎维说。

“我了解到一些做得好的地区，他们从规划建设方面就考虑将来设施开放的问题。要把这个事做好，除了政府部门政策引导、相应业主单位做好管理外，也要提倡公众对于体育设施的文明使用。”毛群安表示，借助这次全民健身行动，希望能有更多的地方对老百姓诉求做出研究、拿出举措。“同时号召广大老百姓，不管是对于学校的公共设施，还是对于建在社区的公共设施，都要维护、要爱护。这也是提升我们社会的文明程度。”

希望再次掀起做操热潮

每年的8月8日是全民健身日。“今年全民健身日的主题是‘健康中国 你我同行’，希望能再次掀起推广广播体操和工间操的热潮。”国家体育总局群体司副司长邱汝说。

“广播体操是健身的一个最简便易行的办法。从1951年第一套广播体操问世至今，广播体操惠及了一代又一代人。它对于促进广大干部职工和中小学生的日常健身来说，意义特别重大。”

今年1月，国家体育总局联合教育部、国家卫生健康委等七部门联合印发《关于广泛推广普及广播体操的通知》，面向全国推广广播体操活动。“我们希望通过号召，有更多的职工、普通老百姓能做广播体操。推广广播体操是弘扬一种精神，更重要的是以这种形式来号召老百姓每天健身、经常锻炼。”邱汝说。

“像广播体操或者工间操这样的健身运动，孤零零一两个人做，没有什么劲头，营造一个良好氛围特别重要。”毛群安表示，此次健康中国行动最重要的问题，便是要落在行动上，要大力倡导健康的生活方式，共同营造良好氛围。