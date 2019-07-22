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一种肠道菌可护心血管

楼琳娜

2019年07月22日08:48 来源：人民网-生命时报

心血管疾病严重危害人类健康，比利时一项研究则为我们提供了治疗新思路：一种肠道益生菌或能改善代谢状况，有效抑制诸多心血管疾病风险因素恶化发展。

嗜黏蛋白阿克曼氏菌是人体肠道菌群的主要成员之一，于2004年首次被分离鉴定出来。此前进行的相关动物实验显示，它有抑制2型糖尿病等代谢性疾病的功效。比利时鲁汶大学的研究团队招募32名超重或肥胖的志愿者，他们都表现出胰岛素耐受及代谢综合征症状。也就是说，其体内多种心血管疾病风险因素的水平较高。参试者被分为3组，分别每天口服活的嗜黏蛋白阿克曼氏菌、经过巴氏消毒法灭活后的该种细菌和安慰剂，同时不改变饮食和运动习惯。3个月后研究发现，服用灭活细菌的参试者胰岛素敏感性提高，血浆总胆固醇水平降低，这意味着他们患心血管疾病和2型糖尿病的风险也降低。其他两组参试者上述指标则持续恶化。此外，服用灭活细菌的参试者体重、体脂和臀围等指标均小幅下降，肝脏中一些炎症标志物的水平也有所降低。

该研究结果表明，将灭活后的嗜黏蛋白阿克曼氏菌作为食物补充剂具有可行性，且安全性和耐受性都较好。据称，这种益生菌有望在2021年作为膳食补充剂进入商业化应用。▲ （楼琳娜）

(责编：李轶群、杨迪)


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