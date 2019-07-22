五大行动引领尘肺病防治

7月18日，国家卫生健康委网站发布由国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部等10部委联合制订的《尘肺病防治攻坚行动方案》。《方案》提出的具体目标包括：到2020年年底，摸清用人单位粉尘危害基本情况和报告职业性尘肺病患者健康状况；煤矿、非煤矿山、冶金、建材等重点行业用人单位劳动者工伤保险覆盖率达80%；接尘劳动者在岗期间职业健康检查率达到95%以上。

《方案》明确五大行动，在粉尘危害专项治理行动方面，组织开展专项调查，掌握用人单位粉尘危害基本信息及其地区、行业、岗位、人群分布情况，建立粉尘危害基础数据库；集中开展煤矿、非煤矿山、冶金等重点行业粉尘危害专项治理工作。在尘肺病患者救治救助行动方面，在接触粉尘危害劳动者集中的地区开展尘肺病主动监测，对已报告尘肺病患者进行调查，掌握其健康状况；实施工伤保险扩面行动，及时将相关用人单位纳入工伤保险统筹范围；对已诊断为职业性尘肺病、但未参加工伤保险且相关用人单位已不存在的患者，以及因缺少职业病诊断所需资料，仅临床诊断为尘肺病的患者，统筹利用现有基本医保、大病保险、医疗救助、生活帮扶等各项政策做好保障工作。

《方案》提出，在职业健康监管执法行动方面，重点加强地市、县两级监管力量和执法装备建设；加强对粉尘危害严重用人单位的监督检查。在用人单位主体责任落实行动方面，督促企业履行主体责任，从人员配备、改进设备、个体防护、健康监护等方面加强源头控制和过程管理。在防治技术能力提升行动方面，整合现有各级职业病防治院所、疾控中心和医疗卫生机构的资源和力量，建立完善国家、省、地市、县区四级技术支撑网络。