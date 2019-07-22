炎炎夏日，一盒冰淇淋、一碗刨冰、一大块凉西瓜进肚，没有比这更舒爽的了。但有七类情况最好不要吃凉的，台湾《康健》杂志对此进行了总结。

感冒患者。台湾养生保健学会理事长、台中全德中医诊所院长张钰鑫表示，曾有研究将人的手指浸入4℃的冷水中，一分钟内即发现其鼻黏膜血管强烈收缩，鼻腔分泌物中的免疫抗体量急剧降低。

女性经期前与经期时。寒凉之物会导致女性盆腔血液循环不佳、经血量少、排不干净、痛经加剧甚至不来月经，出现妇科疾病，更年期提早“报到”。

空腹者及腹泻、肠胃炎患者。冰进到胃部后，血管收缩会影响胃部消化和肠道蠕动，所以空腹、腹泻都不要吃冰。

痰瘀、阳气虚、阴血虚体质者。张钰鑫表示，痰瘀体质的人体内水分代谢不佳，冰会阻滞气血、降低新陈代谢和脂肪代谢，让人越吃越想吃，造成寒湿的恶性循环。阳气虚体质最不适合吃冰，因为本身阳气就不足，气血循环动力差，吃冰会让手脚更冰冷或引起腹泻。阴血虚者往往会有口干舌燥、虚火旺和燥热感，长期吃冰品会导致阴阳两虚。

过敏体质者。张钰鑫说，过敏体质的人身体相当敏感，而冰品就是一个刺激来源，吃后可能会引发过敏症状，所以荨麻疹、过敏性鼻炎等患者，最好不要吃冰品。

糖尿病、高血压或心血管疾病患者。吃冰品会使肠道蠕动变慢，代谢降低，导致内分泌失调，糖的代谢也变差，让血糖更不好控制。另外，冰品会造成血管收缩，有高血压或心血管问题的人也不建议吃。

运动过后。运动时，气血聚集在四肢肌肉。剧烈运动后马上吃冷饮，脾胃为运化寒气，要从四肢体表调动阳气过来，但缓不济急，会让寒气在体内作用的时间更久、伤害更大，出现咳嗽、胸闷等不适。▲ （郭五陵）