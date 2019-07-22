为尘肺病防治补上关键一课

7月18日，国家卫生健康委网站发布由国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部等10部委联合制订的《尘肺病防治攻坚行动方案》。其背景和意义何在？力图解决当前尘肺病防治中的哪些突出问题？记者就此采访了参与《方案》制订的业界专家。

尘肺病成重大公卫问题

尘肺病是在劳动中长期吸入生产性粉尘导致的以肺组织弥漫性纤维化为主的全身性疾病，是我国最严重和最常见的职业性呼吸病。尘肺病难以治愈，患病率高、伤残率高、病死率高。

“我国是世界上尘肺病危害最严重的国家，接触粉尘的劳动者人数、新发尘肺病病例数和现患尘肺病人数均居世界之首。”中国疾控中心职业卫生与中毒控制所所长孙新说。截至2018年年底，我国累计报告尘肺病87.3万例，约占报告职业病病例总数的90%。自2010年以来，年均报告尘肺病新病例2.0万例～2.5万例。由于职业健康检查覆盖率低和用工制度不完善等原因，实际发病人数远高于报告病例数。

孙新说，尘肺病患者大多是农民工，他们在罹患尘肺病后，由于得不到相应的医疗和社会保障，出现因病致贫、因病返贫现象，甚至多次出现尘肺病群体性事件。“尘肺病已经成为重大公共卫生问题。”

摸清底数破难题

《方案》提出“摸清底数、加强预防、控制增量、保障存量”的指导原则，要求到2020年全面摸清用人单位粉尘危害基本情况和尘肺病现患状况。“这将解决当前尘肺病基础数据缺失问题。”孙新说。

为实现这一目标，《方案》提出，国家卫生健康委联合有关部门，将开展全国企业职业病危害现状调查和全国尘肺病流行病学调查等专项调查工作，摸清用人单位工作场所尘肺危害的基本情况和已报告职业性尘肺病患者的生存状况，以及工伤、医保、救助等保障政策的落实情况。建立用人单位工作场所粉尘危害数据库，为所有诊断为职业性尘肺病的患者建立档案，实现一人一档。建立完善用人单位工作场所职业病危害项目申报、职业病危害因素监测、重点职业病监测和职业病报告等监测网络。大力提升用人单位工作场所职业病危害项目申报率，开展工作场所职业病危害因素主动监测。在“重点职业病监测和职业健康风险评估”项目已经纳入重大公共卫生服务项目的基础上，扩大重点职业病监测病种，将《职业病分类和目录》中列入的12种尘肺病全部纳入重点职业病监测内容。

《方案》提出，要开展粉尘危害专项调查，到2020年年底前建立粉尘危害基础数据库。专家表示，本次调查将覆盖31个省（区、市）和新疆生产建设兵团，重点调查工业企业。

与脱贫攻坚同步完成

当前，尘肺病患者的医疗保障问题突出。据不完全统计，参加工伤保险的农民工仅占总数的1/4，农民工尘肺病患者因病返贫、因病致贫情况十分普遍。

为此，《方案》提出，尘肺病防治目标要与脱贫攻坚任务同步完成。其中，《方案》专门明确，对已经诊断为职业性尘肺病、但没有参加工伤保险且相关用人单位已不存在的患者，以及因缺少职业病诊断所需资料，仅临床诊断为尘肺病的患者，统筹利用现有基本医保、大病保险、医疗救助、生活帮扶等各项政策做好保障工作。孙新说：“尘肺病患者中此类情况较为常见，专门提出救助方案有助于缓解这部分人群的生活压力。”

专家表示，尘肺病人常常发生各种并发症，如呼吸系统感染、气胸、慢性阻塞性肺疾病和慢性肺源性心脏病等以及合并肺结核。尘肺病通常病程较长，病人即使脱离粉尘接触环境，病情仍会进展和加重，需要终生进行康复治疗。

因此，《方案》提出，按照“地市能诊断，县区能体检，镇街有康复站，村居有康复点”的目标，加强基层尘肺病诊治康复能力建设。通过基层医疗机构体检筛查，早期发现尘肺病患者，及时干预。通过双向转诊，将病情严重的患者转诊到上级医疗机构，使患者得到及时救治。此外，探索县乡医共体一体化管理，推行以“互联网+”为载体的心电、放射、检验三大县乡远程诊断服务，实施统一规范的健康筛查和康复治疗。

加强职防队伍能力建设

“目前，职业健康监管存在的主要问题是能力不足。”孙新说，自2002年《职业病防治法》颁布以来，我国职业健康监管职能数次进行调整，原卫生监督部门的职业卫生监管人员和疾病预防控制系统的技术人员由于2010年职责调整，转行做其他工作，造成目前职业卫生监管人员和职业卫生专业技术人员缺口大，监管力量薄弱，监管手段和能力不足。

对此，孙新建议，应加强职业病防治监管和技术支撑体系建设。建立以国家级职业病防治技术机构为中心、省级职业病防治技术机构为重点、地市级职业病防治技术机构为基础、县级职业病防治技术机构为依托、符合职业病防治工作需求的四级职业病防治技术支撑体系，形成布局合理、职责明确、学科齐全、装备精良、技术精湛、服务优质的职业病防治专业队伍。重点加强疾病预防控制机构、职业病防治院（所）、综合性医院和专科医院职业病科等梯队建设，提高县、乡级职业卫生服务能力。

此外，要结合医改公共卫生、社区卫生建设，加强政府举办的职业卫生技术体系建设，提高政府应对重大职业病危害事件的处置能力和基本职业卫生服务供给能力。