热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

猪的红细胞或能给人用了

孙国根

2019年07月22日08:38 来源：健康报网

复旦大学医学院陈力教授课题组和浙江中医药大学孙桂芹副教授课题组携手，带领郭雅萌历时8年研究，利用糖苷酶技术对猪红细胞进行改造，从而快速有效解除人体对猪红细胞的急性排斥反应，为猪红细胞的临床应用打下基础。该研究成果已在线发表在最新一期学术期刊《微生物与感染》杂志上，相关酶制剂及应用方法已申请国家专利。

据了解，人的血型是由存在于血细胞上的血型特异性寡糖结构所决定的。例如，A血型人群的红细胞表面存在A特异性寡糖，没有B特异性寡糖，血液中存在抗B型血特异性寡糖的抗体，一旦输入B型血，体内会立刻发生由抗B型血抗体介导的急性溶血反应，所以A型血病人不能接受B型血输血。与人的ABO血型相似，异种间的红细胞上也存在不同结构的寡糖。猪血与人血的主要不同，是猪红细胞表面的寡糖，多了一个末端半乳糖，成为人体免疫系统的攻击靶点。人的血液中有极高的抗体，一旦猪红细胞进入人体，会立刻引发急性溶血反应，这限制了猪红细胞的人用。

陈力研究团队在长期细菌研究中发现，脑膜炎败血伊丽莎白金菌中有一个具有特殊功能的半乳糖苷酶，经基因克隆，蛋白表达纯化和功能分析后确认，该酶在生理条件下，能够高效酶切猪血细胞末端半乳糖。其“非凡”之处在于，它可以在生理条件下，特异性水解猪红细胞表面存在的异种寡糖结构，将猪红细胞寡糖末端的半乳糖除去，成功制备成人化猪红细胞。

陈力说，猪血经特异的糖苷酶处理后，可有效解除急性溶血反应，因为猪红细胞上能被人体免疫系统攻击的主要目标被水解了，不存在了。该成果对保证在战争及灾难等紧急条件下的大量供血有重要意义。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn