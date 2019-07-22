猪的红细胞或能给人用了

复旦大学医学院陈力教授课题组和浙江中医药大学孙桂芹副教授课题组携手，带领郭雅萌历时8年研究，利用糖苷酶技术对猪红细胞进行改造，从而快速有效解除人体对猪红细胞的急性排斥反应，为猪红细胞的临床应用打下基础。该研究成果已在线发表在最新一期学术期刊《微生物与感染》杂志上，相关酶制剂及应用方法已申请国家专利。

据了解，人的血型是由存在于血细胞上的血型特异性寡糖结构所决定的。例如，A血型人群的红细胞表面存在A特异性寡糖，没有B特异性寡糖，血液中存在抗B型血特异性寡糖的抗体，一旦输入B型血，体内会立刻发生由抗B型血抗体介导的急性溶血反应，所以A型血病人不能接受B型血输血。与人的ABO血型相似，异种间的红细胞上也存在不同结构的寡糖。猪血与人血的主要不同，是猪红细胞表面的寡糖，多了一个末端半乳糖，成为人体免疫系统的攻击靶点。人的血液中有极高的抗体，一旦猪红细胞进入人体，会立刻引发急性溶血反应，这限制了猪红细胞的人用。

陈力研究团队在长期细菌研究中发现，脑膜炎败血伊丽莎白金菌中有一个具有特殊功能的半乳糖苷酶，经基因克隆，蛋白表达纯化和功能分析后确认，该酶在生理条件下，能够高效酶切猪血细胞末端半乳糖。其“非凡”之处在于，它可以在生理条件下，特异性水解猪红细胞表面存在的异种寡糖结构，将猪红细胞寡糖末端的半乳糖除去，成功制备成人化猪红细胞。

陈力说，猪血经特异的糖苷酶处理后，可有效解除急性溶血反应，因为猪红细胞上能被人体免疫系统攻击的主要目标被水解了，不存在了。该成果对保证在战争及灾难等紧急条件下的大量供血有重要意义。