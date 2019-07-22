发养老金不该只有人脸认证

养老金主要用于保障职工退休后的基本生活需要，但遗憾的是，现在一些地方发养老金时，完全依赖人脸认证，即在网上开设人脸认证系统，其操作流程共分六七个步骤，用于证明“我就是我”“我还活着”等。对此，许多退休人员不会网上操作，只能步履蹒跚地来到办事窗口求助或者四处求人帮忙，感觉非常麻烦。同时，人明明健在，却要自我证明“我就是我”“我还活着”，一些退休人员感到这不近人情。

当前，为避免冒领、错领、申领人死亡后继续领取养老金等情况的发生，对退休人员进行身份认证是必要的，但是认证的方式方法还有很多，如让原缴纳社保单位派员上门认证或电话认证，然后集中汇总上报给人力资源和社会保障部门，也可以由人力资源和社会保障部门直接电话联系退休人员，核对相关信息，予以身份认证。总之，希望有关部门能够设身处地为广大退休人员着想，需要他们配合相关工作时，应该采取更加人性化的措施，不应该在发放养老金时完全依赖人脸认证。

陕西咸阳市 姚 平

《 人民日报 》（ 2019年07月22日 07 版）