用创新激活“睡眠经济”

【现象】近年来，“睡眠经济”悄然兴起。据不完全统计，截至2018年，我国整体睡眠市场容量已经超过1万亿元。相关产品不仅包括床具、睡眠纺织品、睡眠医疗服务和保健品，也包括提供各式助眠音乐，以及监测、改善睡眠状况的手机应用软件等。睡眠越来越成为“奢侈品”，催生了潜力巨大的睡眠市场，也吸引众多创业者涉足这片蓝海。

【点评】

本想刷刷手机帮助入睡，却越看越精神；明明白天工作已经很累，躺在床上头脑却无比清醒……有这样经历的人不在少数，“睡得晚”“睡不着”“睡不够”成为很多人的烦恼。有报告显示，21.5%的国人经常失眠。在90后人群中，31%有晚睡习惯，60%以上觉得自己睡眠不足。“睡眠经济”的兴起，击中很多人普遍存在的健康痛点。

有需求就有市场。身处创新最前沿的商家，总能敏锐捕捉到健康消费新的增长点。从褪黑素、睡眠枕、助眠香薰这样的传统商品，到被冠以“黑科技”的安眠手环、失眠贴、睡眠喷雾、睡眠音箱等等，层出不穷的产品，打开了“睡眠经济”更大的想象空间。这一过程中，“人工智能+睡眠”成为人们追求高质量睡眠的最新模式，科技引领带来了新一轮的市场扩容。伴随着人们对健康关注度的提升，睡眠市场这片蓝海还有很大的成长空间。

观察当前的市场状况，总体上还处于起步探索阶段。一方面，市场上很多睡眠手环、睡眠监测枕等产品，虽然可以提供一份睡眠质量报告，但数据背后却没有提供有针对性的解决方案；很多助眠产品缺乏足够说服力，难以根本解决失眠群体的痛点。另一方面，产品五花八门，质量却良莠不齐，大量粗制滥造甚至虚假宣传的产品充斥市场，令消费者真假难辨。此外，利用高科技研发出的助眠产品价格昂贵，也让一般消费者望而却步。需求的旺盛和有效供给的不足，可以说是睡眠市场不容忽视的现状。

推动相关产业更好解决现实痛点，需要更高品质、更好体验的产品供给。实现这一目标，除了要进一步规范市场，更要靠创新铺就坚实的发展道路。面对庞大的市场蛋糕，倘若只注重数量品种，忽视质量提升，只会让消费者失望。近年来，一些企业在攻关核心技术上持续加大投入，把现代尖端科技运用到睡眠产品的创新升级上，与高校、科研院所建立产学研合作，加快科技成果产业化，提升产品的核心竞争力，这些无疑是发展“睡眠经济”的有益探索。通过创新，让科技进步的力量唤醒“睡眠经济”的市场，才能真正造福消费者。

“睡眠经济”的兴起，也从一个侧面提醒我们，睡眠问题应当得到全社会更多关注。从国际精神卫生和神经科学基金会将每年的3月21日定为世界睡眠日，到“睡眠医学”在国内成为独立学科，越来越多的国内医院将睡眠中心设为独立科室，再到科技引领“睡眠经济”迈向高质量的发展阶段，人们逐渐认识到，科学看待睡眠困扰、形成更多的合力，才能让“好好睡一觉”不再那么难。

《 人民日报 》（ 2019年07月22日 05 版）