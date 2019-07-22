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女胎也能变男胎？“转胎神药”不可信

朱鼎兆

2019年07月22日08:20 来源：扬子晚报

15年前，一心想生个男孩的淮安的孙女士（化姓）经多方打听，买来了“转胎药”，据说吃了这药女胎也能变男胎。没曾想，孙女士不仅没能得偿所愿，还给女儿造成了无法弥补的伤害，她的女儿有可能因为她此前服的“转胎神药”而终身不孕。

7月18日，孙女士带着女儿小茹（化名）到淮安市妇幼保健院就诊，原因是，女儿小茹已经15岁了，可一直没来例假，孙女士满脸愁容地告诉医生，她当年在产检时查出女儿小茹只有一个肾脏。根据孙女士的介绍，医生对其女儿进行一系列检查，彩超发现小茹一侧肾脏缺失，另外怀疑无子宫，一侧卵巢未见，性激素及甲状腺功能均正常，核磁共振检查确诊无子宫及一侧卵巢缺失。

据淮安市妇幼保健院青春期保健科负责人石玮介绍，根据这个情况，医生诊断小茹患有MRKH综合征，该病是一种先天性无子宫、无阴道，但女性核型和卵巢内分泌功能正常的一种罕见的生殖道发育畸形，即俗称的“石女”。据石玮介绍，此病多由母亲在怀孕期间接触放射线或滥用药物、基因突变等原因导致。也就是说，小茹失去了生育能力。“进一步追溯病史得知，孩子妈妈很希望生个男孩，在刚怀孕的时候吃了所谓的转胎药，希望能够控制孩子的性别，这极有可能是孩子生殖道发育畸形的诱因。”石玮说。

专家表示，在精子和卵子结合的那一瞬间性别已经成定局了，想后期通过药物使性别发生改变是不可能的，各位宝妈切勿轻信传言，以免对母婴身体造成巨大伤害，倘若生下畸形儿，家人受到很大的刺激不说，孩子本身的痛苦和以后人生的艰难更是难以名状的，跟孩子的健康比起来，是男是女真的一点都不重要。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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