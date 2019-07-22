深海垃圾堆触目惊心 全球性问题引科学家关注

近日，“深海勇士”号在海底发现垃圾堆的新闻引发震动。以往眼不见为净的海底，在潜水器的镜头中暴露了一切。据中国科学院深海科学与工程研究所研究员彭晓彤介绍，早在去年5月“深海勇士”号的科考中，就已在深海海底偶然发现了垃圾堆的存在。

正在执行TS12科考任务的“深海勇士”号，也将继续对海底垃圾堆进行考察。彭晓彤表示，“深海勇士”号发现的海底垃圾主要是塑料制品，包装袋、儿童玩具、油漆桶、渔网等类型五花八门，潜水器采集的海底生物中，有的已经和塑料垃圾连为一体，触目惊心。

据同济大学海洋与地球科学学院教授钟广法介绍，深海垃圾成堆早已是不争的事实，海洋科学家们从上世纪70年代就开始了对海洋垃圾的研究，近年下潜的“深海挑战者”号深潜器甚至在万米深的马里亚纳海沟发现了塑料垃圾。

“从海面到水中再到海底，从近岸到深渊再到两极，海洋垃圾不是某个国家某片海域的问题，而是全球性的问题。”钟广法表示，更重要的是，洋流不分国界，随手扔进家门口小河沟里的一个塑料袋，有可能一路到马里亚纳海沟，造成的危害也是全球性的。

去年刊登在Scientific Reports的研究指出，发现于上世纪90年代、漂浮在美国加州和夏威夷中间的“大太平洋垃圾岛”包括1.8万亿件、重8.8万吨的塑料，相当于500架珍宝客机的重量，数字比以往估算的高出16倍。研究负责人表示，风向和环流让垃圾不断集聚，形成巨型的“垃圾漩涡”。

对科学家来说，海底垃圾的研究主要包括两方面内容：海底垃圾的来源和扩散途径，以及它们在多大程度上影响了海洋环境和生态系统。

地球上70%是海洋，深海占一半以上，每年几百万吨塑料垃圾进去，几百年都不能降解，五颜六色的垃圾碎片危害生态系统的安全，海龟海豚等误食垃圾噎死的新闻屡见不鲜，数百年长成的珊瑚被垃圾挂住，流水一冲就碎了。钟广法表示：“深海不是净土，科学家正在评估深海垃圾对环境的影响。”

“垃圾体现着人类活动，科学家希望知道垃圾是从哪里来的，怎么输送到深海来的，从而了解海洋环境构造和变化，以提出相应保护措施。”钟广法说，生态系统受害，最终污染的是人类的食物链。目前来看，深海垃圾主要来自河流排污输送以及过往船只的倾倒，海滩垃圾可以人工捡拾，海底垃圾治理基本无解，只能从源头规范，对大众尤其是渔民进行垃圾分类、塑料垃圾绝不入海的公共教育。