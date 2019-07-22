儿童贴“三伏贴”不良反应原因查明

江西省卫生健康委员会发布《关于江西省儿童医院“三伏贴”出现不良反应的情况通报》称，日前江西省儿童医院医务人员为提高疗效，在“三伏贴”辅料配制过程中将往年配方中的嫩姜调整为老姜，酒精浓度从56°提高到62°，是导致部分儿童贴敷后出现皮肤不良反应的主要原因。

专家组认定：此次“三伏贴”不良反应系辅料配制欠合理导致，不良反应整体可控可治。与此同时，有不少微商借此机会起哄，推销自己的“三伏贴”之余大肆抨击医院产品有猫腻。

在儿童灼伤事件出来的时，有朋友圈贩卖“三伏贴”的微商表示：“前不久一名客户问我医院的三伏贴怎么样？我认为医院的三伏贴也不一定就好，毕竟也是外面采购回来的。”

有从业人员表示，对患者实施“三伏贴”操作的人员，应为中医类别执业医师或接受过穴位贴敷技术专业培训的卫生技术人员。尽管偶有医院出事，但医院中医科的三伏天灸相对专业可靠的，反而来路不明朋友圈在售的三伏贴质量堪忧，消费者不要轻信煽动性语言。

“三伏贴经济”渐火，儿童患者操作的时候要慎之又慎，包括成分、剂量以及贴敷时间都得有精准把握，而市面不排除有粗制滥造的草台班子在赚“三伏贴”快钱。

提醒

哪些儿童适合接受“三伏贴”？

广东省中医院专家介绍，儿童三伏贴中，60%是想改善呼吸道疾病，如哮喘、过敏性鼻炎、易感冒等，40%是想缓和消化道疾病。由于孩子皮肤幼嫩，所以时间一般以15~30分钟为宜，而成人一般贴药时间在30～60分钟，婴幼儿更是应该慎贴；儿童患者贴药时间具体应该以皮肤所能感受和耐受的灼热感为度，避免灼伤皮肤是要务。