2019中国研究型医院高峰论坛会议在海口市举行

人民网海口7月21日电 为积极促进我国卫生与健康事业创新发展，进一步推进中国研究型医院全面建设，“2019中国研究型医院高峰论坛”在海口隆重举行。第十二届全国政协副主席陈元、海南省省长沈晓明，解放军原总后勤部副部长秦银河教授，国家知识产权局党组书记、局长申长雨，海南省委常委、海口市委书记张琦，海南省政协副主席马勇霞，原卫生部部长张文康，原海南省委书记卫留成，国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟，海南省政府秘书长倪强等领导和来自海内外近3000名专家学者出席了会议。

论坛现场

中国研究型医院学会是国家一级学会，有三甲医院会员单位340多家，专业委员会126个，专家会员2万多人，其中两院院士44名。它以推动研究型医院理论研究、建设实践更深层次的发展，促进我国卫生与健康事业创新发展为己任，从2013年开始，已连续举办7届高峰论坛。本届论坛围绕“智能医学·创新转化”主题，举办了1个主论坛、24个分论坛，旨在通过多视角、多领域、多途径探讨现代医学科技创新发展之路，共同分享国内外最新前沿医学知识和管理经验。

陈元副主席在大会上做了重要指示，他指出，健康中国建设是一项系统工程，发展健康事业和产业，就是要以人民健康为中心，以满足多元化健康需求为目标，在政府、医疗卫生机构、相关企业及社会组织的共同努力下，协调各方力量，多头发力推进健康领域各行业的不断发展，才能为群众提供更加多元、安全、高质量的健康产品和服务，最终实现人人享有健康的健康中国建设目标。中国研究型医院学会坚定不移秉持“科技创新、成果转化”宗旨要义，在承担政府社会服务职能、助力地方科技发展、开展精准健康扶贫、传播先进医疗技术、引领医院和学科发展等方面作出了积极贡献。这次峰会，聚焦智能医学领域先进理论、智能健康产业前沿技术、智能医疗健康丰硕成果，凸显了中国研究型医院学会在“搭建平台、集聚资源，示范引导、合作共赢”方面重要的社会组织职能，一定会对我国医学科技创新发展必将起到很好的促进作用。

海南省省长沈晓明致辞

沈晓明省长向各位嘉宾的到来表示欢迎。他说，海南发展医疗卫生事业的目标是“小病不进城，大病不出岛”，这既要提高基层医疗卫生服务水平，也要提高医疗技术水平。海南谋划在博鳌乐城国际医疗旅游先行区建设研究型医院，推动医疗技术发展。同时，海南将做好“建设好博鳌乐城国际医疗旅游先行区”和“大力发展基于气候治疗的康养医疗”两篇文章，推动大健康产业发展。海南要在大健康产业和建设研究型医院方面成为领先者，需要业内专家学者的大力支持，期待与大家一起努力，共创健康海南的美好未来，为人类健康事业贡献智慧和力量。

秦银河教授做主旨报告

秦银河教授做了主旨报告，对研究型医院的人工智能提出了深入思考，他认为，医学结构的变革使医学功能实现了革命性的变化，将对诊断治疗、就医服务、健康管理、科研创新、医院管理等模式进行全方位颠覆。未来医学人工智能建设应当朝着精准判读系统、远程医疗系统、人性化服务系统、传染病预测系统、普惠健康管理系统、医学知识图谱系统、医学科研系统、医院智能管理系统、应用评估系统等九个方向发展。他认为医学人工智能发展应当始终坚持正确方向、探索创新、数据共享、人才优先“四个指导原则”。研究型医院要紧紧抓住人工智能突飞猛进的时代机遇，高点谋划，担当作为，为全面建成“健康中国”做出战略性、支柱性、历史性贡献。

大会上，申长雨局长、张文康部长、郑忠伟主任和中美(河南)荷美尔肿瘤研究院院长董子钢、国际糖类科学组织主席 GORDAN LAUC分别就人工智能医学、医学科技创新、医疗体制改革、知识产权保护、最新医学进展等方面作了报告。

国家知识产权局党组书记、局长申长雨做报告

一是传达学习国家有关政策。为实施健康中国的战略，国家推出了一系列重大的创新举措。学会把及时传达学习国家有关卫生健康领域的政策文件作为峰会的一项重要内容，特邀请了国家机关有关领导，到峰会来作报告。帮助大家理解党和国家制定的有关医疗卫生改革、医学科技创新转化、推进实施“健康中国”战略等一系列方针政策和实施路径。

原卫生部部长张文康致辞

中国研究型医院学会百名医学专家精准健康扶贫行（海南站）启动仪式

国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟做报告

论坛同期，举行了中国研究型医院学会第二届换届选举。会议总结了学会从2013年成立至今，在充分发挥平台、桥梁、纽带的服务作用，开拓视野，锐意进取做出的不懈努力和取得的重大成就。新当选的何振喜会长对学会今后的工作做出了规划，指出今后研究型医院建设的目标定位是国家和区域卫生健康事业发展的“四个中心”（即：临床医疗中心、医学科技创新中心、高层次临床医学人才培养中心、先进医院管理经验输出中心）。专家会员培养造就的目标定位，是医疗卫生行业领域的“四家兼具”（即：临床学家、医学科学家、医学教育家、医疗管理专家）。他指出，中国研究型医院学会将牢记服务的宗旨，把握医学创立和学会创建的初衷，当好 “助手、依靠、示范”，发挥好资源整合作用、搭建平台作用、桥梁纽带作用和服务管理作用。打造升级版的中国研究型医院学会，为推进健康中国战略，做出无愧于时代和人民的贡献。

中美(河南)荷美尔肿瘤研究院院长董子钢进行主题演讲

本次论坛会议紧扣时代脉搏，紧跟国家战略，聚焦智能医学领域先进理论、智能健康产业前沿技术、智能医疗健康丰硕成果，得到了与会者的广泛赞誉。

国际糖类科学组织主席 GORDAN LAUC做主题演讲

二是交流探讨医学前沿技术。医学人工智能是人类医学进步的重大机遇和挑战，本次大会围绕着这个问题，进行了全面系统的理论探讨，并特邀了来自海内外的医学专家，共同分享探讨创新的理念和技术。同时，大会现场还专门设置了人机体验展览区，现场展示了医学人工智能前沿应用，使大家受到了启发。

焦顺昌在中国研究型医院学会智能医疗研究院分论坛上做报告

三是促进健康精准扶贫。精准扶贫是国家的重大战略，学会以此为己任，制定了具体方案，开展了一系列活动。为推动这项工作的更深入开展，会议期间启动了“百名医学专家精准健康扶贫行（海南站）”活动，动员组织来自北京、上海、西安等地医院的百余名专家来到海南省海口市开展学术讲座、教学指导、疑难杂症会诊、专家门诊、专科示教和帮带等六个方面精准健康扶贫活动，为推进海南的扶贫工作作出了实实在在的贡献。同时，学会在大会上发布了“精准健康扶贫十大示范项目（个人）”评选结果，对健康扶贫先进单位和个人进行了表彰。

中国研究型医院学会与人民网股份有限公司战略合作签约仪式

四是合作发展促进共赢。合作发展是共创未来的重要途径，在此次大会上，学会顺利地完成了换届，制定了新一届学会的发展目标。同时，学会与人民网股份有限公司、中国人寿保险集团签署了战略合作仪式，与中国平安保险（集团）股份有限公司联合发布了人工智能医学合作研究项目，助力学会为更好地服务于各专业分会的成果转化、科技创新、医疗发展，搭建了更广阔的平台。

中国研究型医院学会与中国人寿集团国寿健康产业投资有限公司战略合作签约仪式

五是助力海南医学发展。海南省是国家确定的“中国自由贸易试验区”。本届论坛选择在海口召开的一个重要意义，就是作为聚集“最优质医疗资源和最高医疗技术水平群体”的中国研究型医院学会，希望通过举办论坛等多种方式吸引更多医疗专家，积极促进海南医疗卫生先行示范区建设，在医学科技创新、成果转化应用、医学人才引进、培养、提高以及基层医疗卫生事业进步等方面为推进海南自由贸易区的建设做贡献。

“智能医学 智能转化”智能医疗研究院分论坛签约仪式

中国研究型医院学会与中国平安保险（集团）股份有限公司联合发布了人工智能医学合作研究项目

中国研究型医院学会“精准健康扶贫十大示范项目（个人）”评选结果颁奖仪式

本次会议由中国研究型医院学会主办，人民网·人民健康、海口市卫生健康委员会、海口市会展局协办，海南医学院第一附属医院承办。

论坛现场观众