群众健身去哪儿？国家体育总局解读全民健身行动

人民网北京7月21日电 近日，国家体育总局群体司司长郎维在健康中国行动推进委员会办公室召开的新闻发布会上表示，作为十五个专项行动之一的全民健身行动，表明了运动对于健康的促进作用，生命在于运动，运动需要科学。推进全民健身，要切实满足广大群众对于开放体育场馆设施的需求。

世界卫生组织研究数据表明，影响健康的60%以上的因素是行为和生活方式，体育运动是健康生活方式的重要内容，体育锻炼可以促进人的身体健康，提高生命质量，减少医疗开支，是实现全民健康最积极、最有效也是最经济的手段。

郎维提出，目前，我国成年人经常锻炼的比例处于较低水平，缺乏身体活动成为多种慢性病发生的重要原因。这里面力量、耐力、柔韧性指标的变化也不容乐观，多数居民在参加体育活动时科学性还不够。

为了广大人民群众享有更加便利的全民健身公共服务，全民健身行动提出了到2022和2030这两个时间节点，城乡居民达到国民体质测定标准合格以上的人数比例分别不低于90.86%和92.17%，经常参加体育锻炼人数比例达到37%及以上和40%以上。人均体育场地面积分别达到1.9平方米以及以上和2.3平方米以上，每千人拥有社会体育指导员不少于1.9名和2.3名，农村行政体育设施覆盖率基本实现覆结构盖率达到百分之百的目标。

“近年来，国家体育总局高度重视群众健身去哪儿的问题，主要做了五个方面的工作。针对农村的‘农民体育健身工程’，针对社区的‘雪炭工程’，全民健身路径，公共体育场馆开放，以及积极倡导各级政府和社会各界共同加强体育公园和健身步道。但是目前仍然和老百姓的实际需求有很大的距离，今后还需进一步努力。”郎维介绍，现在公共体育场地的开放基本大面积实现了，但是有个别体育场地设施没有完全开放，例如一些大学和中小学校。郎维说，学校体育场地设施在开放过程当中，各地区执行的不一样，有的地区达到了百分之百，有的地区70%、80%，有的地区可能更低一些。这里面存在几种情况，一是产权问题，二是场地设施管理权限问题，三是涉及到安全风险问题，比如有的场地设施开放了，由于场地设施的一些问题，或者由于健身者自身的问题，造成一些意外伤害事故，这样涉及到一些法律纠纷很繁琐。很多学校为了避免这些就没有开放。有的学校考虑到人员不够、管理难度加大，包括运营成本的加大，也存在一些问题。

郎维强调，推动学校体育场馆和所有公共体育场馆向社会开放，一要政府主导，二要各部门协同，三要全社会共同参与。

“现在面临的问题是，我们可能有钱了，但是没有地。或者有地了，是绿地，能不能建体育场地？”国家体育总局群体司副司长邱汝说，现在全民健身用的经费全部是体育彩票公益金，中央和各省市体育彩票公益金的收益，全部用于公益的场地设施建设和活动的开展，这叫做取之于民，用之于民。（实习生 蒋凤祥）