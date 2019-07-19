抓管理、抓落实 上海靶向药比例扩大惠民生

1月29日，上海市医疗保障局发布《关于本市做好国家组织药品集中采购和使用试点有关工作的通知》上海将优先采购和使用中选药品，“价高药”按照“价格适宜”原则在梯度降价或限价后挂网公开议价采购，文件发布引起了诸多业内人士的关注。

2月2日，上海市又对通过一致性评价品种直接挂网采购的要求进行修改，要求各医疗机构和企业需在“阳光平台”询价议价系统上确认自主议价结果。此行动成为上海“4+7”带量采购政策落地以来的新亮点。

医院加强内部管理

确保政策不打折扣

“4+7”药品带量采购政策，指在11个试点城市（4个直辖市：北京、上海、天津、重庆；7个副省级城市：沈阳、大连、广州、深圳、厦门、成都和西安）开展药品集中采购，起到以量换价的作用。上海作为“4+7”药品带量采购政策的创新者始终走在行业的前端。

上海市华东医院副院长朱惠莉表示，如今“药品零加成”使得医院在药品销售上几乎没有利润，所以现在的医院都是针对患者利益，开一些性价比高的药。因此低价药在临床上受到了欢迎，“4+7”政策也得到了患者的肯定。医院方面也是非常支持“4+7”的实施，因为药价降低也扩大了医院的知名度和美誉度，增强医院的核心竞争力，更好的为群众服务。另外，“4+7”政策，使药品价格大幅下降，避免了医院单独与药企议价无法拿到优惠价格的局面，以及每家医院单独议价产生同一产品价格不同的问题，以致发生患者对医院信任度降低等问题。

上海市医疗保障局要求，对不按规定采购和使用中选药品的医疗机构,在公立医院绩效考核评价、公立医院改革奖补资金、医疗机构等级评审、国家及地方重点专科评定和复核、医疗机构负责人目标责任考核中予以惩戒。对不按规定使用药品,诱导患者用未中选药品或同类品种替代中选品种的医务人员,按照相关规定严肃处理。

朱惠莉表示，为保证“4+7”政策真正落实下去，华东医院对科室使用情况有一定的考核要求，对于以往使用该类产品较多的科室，没有完成预计指标，需说明原因。如果故意抵制'4+7"政策的落实，医院会给予严肃处理。

据了解，除了考核管理制度，上海市大部分医院对国家重点药品的临床使用情况和药食管理情况都有详细的监测，包括药品排名、金额排名、数量排名、医生使用情况、每个科室的使用情况，和以往是不是有常态的变化。

“以前医疗系统确实存在一些弊端，因为价格过高，产生了药品的回扣、推广费等不合理、不规范的动作。“4+7”政策使药品价格大幅下降，不仅规范了整个医疗行业的行为，还利于其他医疗政策的执行，使更多的百姓受惠。” 朱惠莉说。

靶向药物比例扩大

百姓更获益

药品是人民群众防病治病的重要武器，国家组织药品集中采购试点目的是为了让人民群众以比较低廉的价格用上质量更高的药品。

在6月10日举行的国务院政策例行吹风会上，国家医疗保障局医药服务管理司司长熊先军介绍，为了有效降低药品费用，缓解老百姓的用药负担，通过采取4+7带量采购，实现以量换价。此次试点采购中共有25个药品采购成功，采购价格平均降幅52%，试点减负增效效应显著，预计节省药品费用58个亿。其中，为患者节省药品支出约23亿元。

”4+7价格下降的比例非常大，比如说易瑞沙的这个靶向药产品，价格降幅达76%，原来一粒药的价格是现在一盒药的价格，这样一来，老百姓都用得起，不需要购买非法印度药了“华东医院朱惠莉副院长说。

”靶向治疗代表了一个治疗的时代，这个时代就是超越了化疗的技术在治疗当中的地位和作用。”上海市第十人民医院肿瘤科主任许青表示，“肿瘤治疗是靶向治疗的时代，是精准治疗的时代，其中靶向药物扮演了非常重要的角色。而此次上海带量采购与前三批相比，不同之处就是靶向药物比例更大了，老百姓更获益了。”

“现在医疗信息开放，很多病人是高学历、高智商，会上网查一些资料，跟医生来谈，对用药的习惯和范围会有一些诉求”许青表示，“4+7应该能形成一个大的范围，明显感觉我们这边的病人增多了。我们院病人的数量和拿药回去的数量增加了50%。”

熊先军表示，今年我们将在降低药品费用方面进一步扩大集中采购规模，继续加强试点情况的监测和指导，启动试点评估，总结试点经验，优化完善药品集中采购制度，研究部署扩大试点工作，让更多患者享受到集中采购的政策福利。

“希望国家在下一批带量采购，能够加强对一致性评价的质量审核，能够保证通过一致性评价的药，无论是从疗效、安全性、剂型各方面来讲，可以与原研药真正等效，这是多方共赢，也是我们最大的一个愿望”医院内部人士说。

（高瑞瑞 付星凯）