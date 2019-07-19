辛随成：医路悠悠 奉献绵绵

诊室外，排满了等待看病的患者，而诊室内，可以看到精神饱满的辛教授正在耐心地为病人把脉、问诊，脸上丝毫看不出疲惫。

辛随成，近40年的中医生涯，一直活跃在临床治疗的第一线，如今已经年过甲子的他，依然对病人尽心尽力，工作起来就是好几个小时，有时候都顾不上喝一口水。“每个好医生都是在给病人诊治的过程中不断学习成长起来的。”辛教授认为，正因为如此，医生更要倾尽心力回报病人。

秉持医者初心 为患者带来希望

看到她，很心疼

门诊的病房里，一名女患者平躺在床上正在做针灸治疗，脸部、腿部很多穴位被扎上了针。辛教授一边施针一边询问患者的近况，并请患者做一些常规动作观察病情，患者配合着抬腿、伸展手臂，连连说道“好多了，好多了！”看到患者逐渐好转的身体状况，辛教授的脸上露出欣慰的笑容。

患者名叫安桂秀，四肢瘫痪，她四处求医都以失望告终，抱着试一试的态度，辗转多地来到北京找到了辛教授。辛教授回忆说，患者刚来的时候，全身瘫软，没有知觉，完全无法说话。

“这种疾病是因对某些神经调节药物过敏而引起的格林巴利综合征，主要临床表现就是对称性肢体软瘫、感觉障碍，同时还伴有颅神经受累。” 在辛教授的治疗下，患者渐渐地能够开口说话，手指也灵活了。她感激地说：“要不是遇到辛教授，我这辈子可能都站不起来了……”辛教授也坦白说，刚看到病人如此严重时也犹豫过，但看到她当时的样子，也真的很心疼。之后的每天辛教授都在琢磨如何能更好的帮助患者进行治疗。

放心，老哥！

辛教授刚见面时的一声“老哥”让这位患者心里暖暖的，四年的病痛折磨，四处奔波求医路，让这位患者对自己的康复已丧失了信心，在儿子的鼓励下，他找到辛教授接受治疗。

“想不想站起来？”

“不敢想啊！”

“四个月甩掉轮椅，怎么样？”

这位患者坐在辛教授的对面，回忆起第一次来看病时的场景，唏嘘不已。

四年前，他患上慢性格林巴利综合征，最初只是腿脚无力，四处寻医问药，病情不仅没有好转，反而越发严重，慢慢地只能依靠轮椅行动。在去年10月份，彻底瘫痪了。

“西医对于急性格林巴利综合征的治疗方法相对较多，但恰恰对于慢性的发病患者来说，治疗起来相对棘手。”辛教授解释道。

在中医药物和针灸的配合治疗下，仅仅四个月的时间，这名患者逐渐从瘫痪在床到能够站立、行走。“辛大夫真是个好人，了解我家里的情况，经常免费为我治疗，我真的很感谢他。这四个月时间，我最大的变化就是又能走路了！”他一边说着，一边兴奋地展示起来。虽然和常人相比，步伐还稍显僵硬，但这却是患者之前从来不敢想象的状态。

牢记救人使命 回归中医根本

在辛教授看来，医患关系是最高尚、纯粹的关系：医患双方一起面对疾病，面对伤亡时，不涉及钱权名利、没有男女隔阂，只有治病救人这个唯一目标。

据辛教授的学生介绍，前来看病的患者来自全国各个地方，也有社会各个阶层的人，面对家庭有困难的患者，辛教授总是会给予更多的关爱和照顾。他经常说：“患者病情的好转和家属的感激是对医生最好的回报，我想要帮助更多的人。”

当听到患者对于自己治疗成效的夸赞时，辛教授总是很谦虚地摆摆手，说每个中医都有自己偏重和擅长的领域，自己只是侧重于神经系统方面的研究罢了。

辛教授擅长运用中西医结合的方式诊治神经性疾病，他也表示：“很多病人往往因为西医治疗效果不佳，才寻求中医的帮助。比如像格林巴利、肌肉萎缩等‘萎症’，我们在中医诊断治疗方面积累了很多经验，这也是中医在治疗疑难杂症方面有独到之处的地方。”

谈到中西医的结合方面，辛教授认为，学了西医也不能丢弃中医的根本，用中医治疗西医所谓的病名的时候，要保持中医的特点，把中医的特色、精髓表现出来，这是非常关键的问题，往往也决定着治疗的效果。而在中医用药时，以中医思维作指导，回归中医本位，效果才会更好。

中医能够存在并不断发展，最重要的就是它的临床疗效，而且是治疗疑难重症的疗效。辛教授最后掷地有声地说：“这，就是中医的精髓。”

对现在这样忙碌的生活，辛教授感到很充实，“希望用自己的所学帮助到更多需要帮助的人。”

（辛随成，北京中医药大学教授，硕士生导师，主任医师；北京中医药大学针灸推拿学院精神神经疾患研究中心负责人。他从事医学临床及教育工作近40年，擅长运用中西药以及针灸按摩相结合诊治多种疾病，尤其是治疗神经系统疾病，如中风、格林巴利综合征、多发性硬化、视神经脊髓炎、运动神经元病等；在心脑血管疾病、不孕不育症、肺癌、胰头癌等重大疑难疾患方面，拥有丰富的临床经验，形成了一系列完整独特的诊疗方案。）