李 伟 编译

无论一个人工作时多么渴望休息，但真正退休后，几乎不可避免地会体验到空虚、难过甚至焦虑——退休后该干什么？发现目标、意义，重新找到社团归属感，对于过好退休生活非常重要，不过这一切不会自然而然发生。退休人士不妨问自己4个问题，以帮助过好丰富多彩的退休生活。

1.每天起床，我会为了什么感到兴奋？退休后，仍要对每一天充满期待。先列出自己喜欢做的活动清单，这些事可以是多年来想做却还没做的事。如果喜欢参观博物馆，不妨去住所附近的博物馆做志愿者；如果热爱绘画和弹吉他，可以去社区大学或艺术中心上绘画课或音乐课；如果热爱写作，不妨以给子孙辈写信的形式写回忆录。朝着一个目标去行事，可为生活找到动力。

2.做什么运动让我感觉良好？退休后保持身体健康至关重要。写下一生中喜欢从事的体育运动项目清单。如果想不出来，那退休后就是发现健身乐趣的最佳机会。可以参加舞蹈或瑜伽课程，或者游泳；养狗的话，还可以驾车去景色秀美的地方徒步，既能强健身体，也能欣赏美景。

3.参与什么活动能让我精神饱满？回想过往经历，哪些令你觉得内心得到滋养，精神饱满。或许是周末静修，也可能是独自一人安静地置身大自然。制订计划，在退休后第一周从事至少一项活动，能够让自己和外界平和相处。

4.生命中哪些人是重要和想念的？退休后，有些人或许你永远不想再见到，而有些人会让你经常想念。退休后的前两周，与你觉得重要的人保持联系，时常交流。时间拖得越长，想要保持这些关系难度就会越大。▲