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“打击忤逆不孝”，别因用词不妥否定良好初衷

2019年07月19日10:36 来源：新京报

旬阳县这份“打击忤逆不孝违法行为”的通告，将道德层面的“忤逆不孝”字眼跟“违法”二字并提，确实有些不妥，但其打击却于法有据，也是有的放矢。

近日，一份陕西旬阳县《依法打击忤逆不孝违法行为的通告》引发舆论关注。据新京报报道，日前，旬阳县委政法委员会发布通告，称“为弘扬中华民族传统美德，保障老年人合法权益”等，将重点整治六种忤逆不孝违法行为。

从通告看，这些行为包括：子女住新房楼房老人住旧房危房，与老人分户另过、对老人生活不管不顾却套取国家惠民政策或扶贫政策，霸占老人“一折通”将政府发放的补助金、养老金据为己有等等。

在很多人看来，“忤逆不孝”是道德范畴的评价，这还是“家长主义”视域下的说法，而非法律词汇，政府牵头对此进行打击，会不会管得过宽？而将“忤逆不孝”跟“违法”并提，也容易引发误解：这是不是将道德失格跟法律问题扯为一谈？

这份担忧并非全无道理：现实中，确实有些地方动辄以红头文件、行政命令形式，对民间婚丧嫁娶等民俗作出强制性规定，这本质上就是行政越权和管理越位。而当地文件中提“忤逆不孝”也确实有待商榷，若改成“侵害老人合法权益”会更贴切。

但细看通告可以看出，当地“依法打击忤逆不孝违法行为”，不是将“忤逆不孝”全都视作违法行为，而只是打击“忤逆不孝”做法中属于“违法”的那些行为。这点尤为重要。

当地列出的被打击行为，针对的都是很多突出且典型的不孝还涉嫌违法的行为，这颇具现实针对性。

非但如此，当地还援引了《老年人权益保障法》、《婚姻法》、《继承法》、《治安管理处罚法》、《刑法》中的具体规定，逐条列出了打击这几项行为的法律依据；而打击整治的方式方法，也是有梯度的、严格依照法定程序来的。

由此可见，当地在出台通告时，至少就通告内容而言，是做了些功课而不是任性而为的。这也合乎“依法行政”的内在要求：“依法”的要求，既是律人也是律己的。当地“依法打击忤逆不孝违法行为”时，是对民众的约束，而“依法”本身也是对自身的约束。

本质上，道德和法律也会有“交会点”，不是所有道德层面的问题都无法“越格”升级成“法律问题”。拿不孝来说，跟老人发生日常争执或许只是不孝，但若该赡养不赡养还对其侮辱虐待遗弃，那就越过法律底线，也该被依法打击。

所以说，当地剑指虐老欺老的通告中，用上“忤逆”的字眼的确需要再斟酌，相形之下，用上法律语汇会更好。但不必因此否定其打击违法的做法——只要其守住了“依法”的前提。

□喻辛（媒体人）

(责编：李轶群、杨迪)


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