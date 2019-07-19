消化不好，晚餐有讲究

受访专家：北京营养师协会理事、中国注册营养师 于仁文

早餐忽略，午餐糊弄，晚餐丰盛，这是很多人的真实写照。然而，晚餐长期吃得过饱不仅增加肥胖风险，还影响消化功能和睡眠。北京营养师协会理事、中国注册营养师于仁文提醒，对于消化不好的人来说，吃晚餐格外有讲究。

主食应以发酵食物为主。发酵面食（馒头、包子、花卷、烧饼、烙饼、馕等）、发糕、醪糟等食物经过发酵，比较容易消化，非常适合消化不好的人食用。此外，在全谷杂粮和薯类中，有些食材易被胃肠消化吸收，比如山药、芋头、糙米、白色和黄色的小米、大黄米、紫红糯米等。只要配合得当，和大米混合煮，这些食材修复消化能力的效果比白米粥白米饭更好。这是因为，在同样的消化吸收水平上，它们含有更丰富的营养素，而胃肠道的修复能力对营养素供应十分敏感。

肉类以容易消化的白肉为主。消化不好的人，晚餐尽量选择鱼肉、鸡鸭肉等白色肉类，鱼肉最好蒸着吃，鸡鸭肉可切小切碎后再进行烹煮，如切成肉丝、剁成肉末炒菜或做成菜肉粥等，也可以做成肉丸子，或者将肉末和鸡蛋一起蒸，做成肉末蛋羹，还可以做成肉松，吃时夹在馒头中或者放入粥里。鸡蛋煮着吃相对难消化一点，可以做成蛋羹、蛋花汤等柔软状态食用。豆制品如果放到晚餐食用的话，最好切得细小一点，不要油炸，保证能够充分消化。

蔬菜要加热做熟。建议购买颜色多样的新鲜蔬菜，焯水后急火快炒，以灭活其中的维生素C氧化酶、多酚氧化酶和细菌，保留丰富的微量元素和维生素。需要提醒的是，蔬菜富含未经软化的纤维，有些还含一定量的抗营养物质，如草酸，它们对胃有一定的刺激作用，因此消化不好的人最好别生吃蔬菜。