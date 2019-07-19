脆桃看色泽，蟠桃挑形状

受访专家：中国科学院植物研究所植物学博士 史 军

著名厨房美食专家 文 怡

夏季一到，市面上的桃子开始“争奇斗艳”：大的小的、红的黄的、圆的扁的……它们之间有啥区别，又该怎么挑选？

中国科学院植物研究所植物学博士史军告诉《生命时报》记者，市面上常见的桃子有脆桃、油桃、水蜜桃、黄桃和蟠桃等，从营养上来说，它们差别不是很大，水分含量大多在85%以上，普遍糖分较高，并含有一些维生素、矿物质、膳食纤维、番茄红素、胡萝卜素、少量的蛋白质以及脂肪等常见成分。在口感、挑选方面，每种桃子都有自己的特点。

脆桃口感脆爽，挑选时观察色泽。脆桃也叫硬肉桃，吃起来口感脆爽，但汁液较少。成熟后，其肉质仍保持硬实，因此判断其是否成熟不能看软硬程度，而是看其头部和尾部。桃子成熟从头部开始，逐渐到尾部。选购脆桃时主要观察色泽，整体青色褪去、色泽均匀即可，如桃身或尾部尚有青色，其口感生涩的可能性较高。脆桃口感较硬，因此不建议老人、儿童及牙口不好的人食用，如果很想尝试，可切小块以方便咀嚼。

油桃香甜脆，挑选手感紧实的。油桃表面光滑，形似圆球，颜色比较鲜艳，集香、甜、脆于一体，水分相对较少，极耐长途运输和储存。对桃毛过敏者可放心食用油桃。油桃尽量选颜色鲜亮、手感紧实的。买回家的油桃如果表面出现软塌，需及时吃掉。

水蜜桃柔软多汁，挑选时闻闻味道。水蜜桃刚成熟时硬而脆，熟透时柔软多汁，将表皮去掉后，其果肉多呈乳白色或粉红色，对于老年人和牙齿不好的人来说，是难得的夏令水果。购买水蜜桃时，选择长相较圆润、颜色偏红并能够清晰闻到香味的，建议现买现吃，不要久存。

黄桃口感偏酸，挑选黄里透红的。黄桃因果肉呈黄色而得名，其皮薄肉厚。新鲜的黄桃口感偏酸，极不耐运输，因此常被加工成罐头和黄桃果干。黄桃一般8月成熟，太早上市的可能口感生涩。好吃的黄桃形状规整，颜色呈金黄色或橙黄色，黄里透红多为口感极佳的标志。

蟠桃味甜汁多，选中间凹两头扁的。蟠桃外形独特，顶部凹陷形成一个小窝，其肉细、皮韧易剥、汁多味浓。选购时，选择中间凹两边扁、分量足、个头适中的，个头太大口感发干，个头太小肉又太少。需要提醒的是，外形奇特的蟠桃口感往往不是很酸就是很涩，建议不要购买。

著名厨房美食专家文怡提醒大家，桃子放在通风阴凉处常温保存就好，冷藏的低温环境会让其香味挥发，甜味变淡。（记者 李 爽）