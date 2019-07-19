江西回应“三伏贴”致儿童不良反应：辅料配制欠合理

针对江西省儿童医院“三伏贴”治疗致部分儿童出现不良反应一事，江西省卫健委18日通报称，此次“三伏贴”不良反应系辅料配制欠合理导致，不良反应整体可控可治。

近日，江西省儿童医院在提供冬病夏治穴位贴敷(简称“三伏贴”)服务中，部分儿童出现皮肤瘙痒、灼痛感、水泡等不良反应，引起社会广泛关注。

江西省儿童医院此前称，7月12日至13日，该院共进行“三伏贴”治疗儿童881人，其中7月12日接受治疗儿童中92人出现不良反应症状。

据官方通报，江西省卫健委、省中医药管理局第一时间叫停该院“三伏贴”服务项目，抽调省内多学科专家对患儿进行会诊治疗，同时派出工作组进驻医院对事件原因进行调查。

经调查，7月12日，江西省儿童医院医务人员为提高疗效，在“三伏贴”辅料配制过程中将往年配方中的嫩姜调整为老姜，酒精浓度从56°提高到62°，是导致部分儿童贴敷后出现皮肤不良反应的主要原因。专家组认定：此次“三伏贴”不良反应系辅料配制欠合理导致，不良反应整体可控可治。

通报称，江西省卫健委、省中医药管理局已责成医院全力做好不良反应儿童的随访、治疗和关怀等后续工作，对相关责任科室负责人进行了免职处理，并要求医院认真吸取教训，强化管理，杜绝此类事件再次发生。

下一步，江西省中医药管理局将在全省范围内加强对冬病夏治穴位贴敷技术应用的规范管理，确保医疗质量安全。