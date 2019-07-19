精准宣传 健康之声唱得响亮

“知者行之始，行者知之成。”开展健康中国行动，就是要全社会有对健康知识和理念的知晓，更要有对健康技能和方法的践行。这其中，无论是动员全社会参与，还是讲知识、传技能，都需要有力、精准、高效的宣传。宣传在健康中国行动的架构里格外重要。健康中国行动的宣传，既包括针对公众的健康教育，传播健康理念、提升健康素养、普及健康生活方式，也包括针对各级政府、相关部门及社区、工作场所等的动员和指导，优化健康服务、建设健康环境、增强健康保障。

健康宣传，首先要促进各级政府部门转变理念。随着“大健康”理念的传播和健康中国战略的实施，“将健康融入所有政策”已经对相关部门和机构产生影响。但理念的转变非一朝一夕就能完成，受到思维惯性和各种现实因素的影响，实践中违背健康理念的政策、措施在一些地区仍不时出现。在健康中国行动中，各级政府和部门起着主导和引领作用，需要开展有效宣传和动员，进一步推动有关部门转变观念、完善政策，为行动在各地顺利开展争取更有力的支持。

健康宣传，也要重视对“健康细胞”的动员和指导。社区、学校、工作场所等是每个人健康的微环境。目前，公共健身器械和场地在城乡越来越普及，很多企事业单位开始通过组织体育活动、改善办公室空气质量、开展定期体检等给职工送去关怀，社会的“健康细胞”正逐渐生成。还有更多的单位不是不想做，而是不会做、不知道如何做得更好。健康中国行动，要通过强有力的宣传，促使更多的社会细胞转化为“健康细胞”；同时，推广科学适用的标准、技术和方案，让各方投入收到实实在在的健康效益。

健康宣传，最根本的是要通过精准科普，提高全民的健康意识、素养和技能。现今，公众对健康知识的需求越来越强烈，但面对互联网时代的海量信息又无所适从，甚至被很多虚假信息所欺骗。健康科普其实是“一把钥匙开一把锁”，每个人的健康目标不一样，一个人在不同阶段的健康诉求也不同，健康中国行动就是要实现健康信息供需的精准对接。一方面，迫切需要解决“讲什么、对谁讲、谁来讲、怎么讲”等科学内容的生产问题；另一方面，急需建立权威、便捷、高效的传播载体和渠道，在与“坏信息”的博弈中，寻找传播“好信息”的路径与方法。新时代，互联网技术大大扩增了信息资源、提高了传播效率，充分利用互联网这个工具，不断创新技术、产品和服务模式，有助于实现健康信息传播的精准到达。

健康宣传的主体，不光是媒体和健康教育专业机构，还包括医学院校、科研机构、医疗卫生机构及有关专业人员等。多年来，很多机构和个人已经做出了有益探索，积累了不少经验，但整体来说，与健康中国建设和公众健康需求相比还有很大的差距。健康中国行动将促使健康宣传提档升级。首先是相关机构责任更重了，不再是想不想做的问题，而是一定要做，并且要做好；其次，要满足更多个性化的需求，急需不断增强能力、创新模式、提高效率。当然，健康传播评估和改进机制也得同步建立，以迅速发现问题和持续改进。把大家的智慧和力量集中起来，分工协作、步调一致、共同发力，让健康之声更响亮，让健康理念、知识和生活方式像空气一样弥漫在每个人的周围，如此，才能有健康公民，才有望实现健康中国。