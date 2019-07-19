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北京开展灭蚊防病行动

杨金伟

2019年07月19日09:24 来源：健康报网

7月17日，北京市爱卫会启动主题为“清洁家园，灭蚊防病”的灭蚊行动，灭蚊重点区域为旅游景点、居民区、公园绿地等人员密集、易孳生蚊虫的场所。

据北京市疾控中心监测数据显示，该市每年蚊虫密度高峰均出现在7月下旬至8月中旬。今年7月上旬的监测数据显示，全市成蚊密度已进入快速上升时期，蚊密度为3.24只/灯·小时，比去年同期升高31.93%。各类环境中旅游景点蚊密度最高，居民区蚊密度上升最快。值得注意的是，近年来登革热的主要传播媒介白纹伊蚊在蚊种构成中的比例逐年上升。

据介绍，本次灭蚊主要采取3类措施。一是孳生地清理，发动群众对楼前屋后花盆托盘、水生植物、废弃容器等各类型积水容器中的积水及时清除，清理地下室、防空洞、车棚及居民楼道等环境中的小型积水，以及公园绿地、建筑工地、汽修厂、废品收购站等场所的临时性积水，加强对河湖、水塘、沟渠等场所蚊虫孳生地的疏通清理。二是杀灭蚊幼虫，湖泊、池塘、景观水体、大型盆缸等可采取养鱼灭蚊，各类市政管井、桩洞、地下人防工程等无法清除的水体，可投放杀灭蚊幼虫制剂。三是杀灭成蚊，完善居民家庭、单位、办公场所等室内环境防蚊设施，如纱门、纱窗等，当蚊密度较高或有蚊媒传染病发生时可使用化学防治方法杀灭成蚊。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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