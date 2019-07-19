人人参与，愿景要成现实

7月18日，健康中国行动（2019~2030年）启动仪式在京举行。“中国人健康，中国才健康”，成为会议期间大家最有共鸣的一句话。国家卫生健康委主任马晓伟在会上表示，健康中国行动是实施健康中国战略的“路线图”和“施工图”，不仅从政府和部门角度提出政策措施，还对社会和公众提出合理的健康建议，把健康中国战略的理念和要求融入人民群众日常生活的方方面面。

启动仪式现场，中国营养学会理事长杨月欣宣读了一封写给全国居民的信，题目是《人人养成健康饮食习惯》。其中，就有关于居民如何食用盐的详细而贴心的嘱咐。她说，居民饮食中要尽量减少盐、油、糖的摄入，多选用原味蒸、煮、炖等健康烹调方式，少吃肥肉、烟熏和腌制肉制品；建议成人每日食用盐不多于5克，油不多于30克，糖不多于25克；要特别注意隐性盐摄入，关注食品包装标签，了解钠、糖、油脂、能量含量并作合理选择。

在健康中国行动启动会期间，北京、天津、上海、重庆4市同步免费发放2克限盐勺。从4地传回启动会现场的视频直播中，可以感受到越来越多的老百姓更注重健康生活方式的养成。

除身体健康外，老百姓越来越关注心理健康，而睡眠良好是心理健康的一个重要标志。中华医学会副会长、中国疾控中心主任高福代表中华医学会、中国医师协会在现场宣读了《人人都要学会科学合理睡眠》的倡议书。倡议书给出不少应对睡眠障碍的小妙招。例如，白天要有适当活动量，听音乐、深呼吸等放松训练有助于睡眠等。

会上，由几十人组成的方阵带领现场观众做起第九套广播体操。国家体育总局局长苟仲文说，广播体操是最简单易行的健身方式。全国各机关、学校、部队、厂矿、企事业单位和社区，要建立广播体操和工间操制度，形成自觉锻炼、主动健身、追求健康的良好社会风尚。

呵护好孩子们的眼睛，是社会各界共同的心愿。教育部副部长钟登华发出的《重视近视防控 守护儿童青少年健康》倡议，得到台下不少孩子家长的响应。一位家长表示，5岁的儿子特别爱玩电脑，以后除了要严格限制孩子玩电子产品的时间外，自己也要以身作则，带头减少手机等电子产品的使用时间。而为发挥母亲在促进家庭健康中的独特作用，全国妇联决定结合“家家幸福安康工程”，开展“健康中国——母亲行动”。

实施健康中国战略是党中央从国家战略高度出发做出的重大决策。北京市市长陈吉宁表示，下一步将健全健康北京行动推进机制，制订完善健康北京行动计划，抓紧研究细化具体的工作措施，将预防为主、防病在先融入各项政策举措中，逐项抓好任务落实，切实提升健康北京建设水平。河南省副省长戴柏华介绍，河南省将出台监测评估和考核办法，把主要健康指标纳入各级党委、政府绩效考核指标体系，明确责任分工，加强督促指导，定期通报重点工作进展情况，确保健康中国行动各项任务落到实处。四川省副省长王一宏说，四川将以此次启动仪式为新的起点，找差距、补短板，以更加饱满的热情、创新的精神、务实的作风积极推进健康中国行动，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

人人行动一小步，健康中国才能迈出一大步。无论是合理膳食、运动健身，还是防治近视等，都需要每个人身体力行。只有人人参与，健康中国才能真正由愿景变为现实。