翁习生：推进快速康复理念 让患者有更好的“体验感”

人民网北京7月19日电 7月14日，由中国医药教育协会主办，辉瑞普强支持的“中国快速康复无痛病房标准化管理项目”（下简称“无痛病房项目”）在京启动。北京协和医院外科学系副主任翁习生在接受专访时介绍了“快速康复”的理念并指出，快速康复是针对患者术后仍要面对较长时间的恢复而提出的理念，初衷在于帮助患者术后快速恢复到正常的生活状态。

翁习生说：“手术对患者的身体是一种打击。以前患者手术后大多要住院两个星期，并且需要在床上躺很久，或者很久都不能正常饮食，疼痛也不能缓解，但现在只需住院三、五天。以前手术要输很多血，现在基本不输血了，患者普遍反映术后不疼了。”

“医院的相关科室也体会到它的好处，不需要盖大楼、买新设备，只需要转变理念，在技术上把现有的临床资源整合进行无痛化的管理，把流程细化，就能给患者和医院带来切实的好处。大家都愿意推广这个理念，把‘无痛病房项目’做好。” 翁习生认为。

翁习生表示，虽说是“无痛病房”，但是一点都不痛苦的情况是不存在的。目前也没有单一的方法或药物能够解决术后疼痛的问题。但最重要的是提倡重视疼痛的理念，重视患者的舒适感，让患者有更好的体验感。

翁习生也坦言，快速康复的理念仍处于起步阶段，目前有三分之二的骨科医生还没有开展，甚至不知道快速康复这个理念。即使大医院做得也不够好，基层医院更不用说了。

“在这样的背景下，我们提出快速康复无痛病房标准化，大医院、小医院、中医院、基层医院都按照这个流程去做。无论患者在哪一家医院，都可以得到标准化的快速康复治疗。理念是关键，建立标准和流程关系到落地和可操作性。” 翁习生指出。

翁习生也指出，标准的推广面临很多的困难，需要不断地学习、提高、做工作、循序渐进。目前主要运用在骨科，逐渐地会覆盖所有外科科室。（崔元苑 实习生蒋凤祥）