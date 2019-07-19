热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

翁习生：推进快速康复理念 让患者有更好的“体验感”

2019年07月19日08:41 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月19日电 7月14日，由中国医药教育协会主办，辉瑞普强支持的“中国快速康复无痛病房标准化管理项目”（下简称“无痛病房项目”）在京启动。北京协和医院外科学系副主任翁习生在接受专访时介绍了“快速康复”的理念并指出，快速康复是针对患者术后仍要面对较长时间的恢复而提出的理念，初衷在于帮助患者术后快速恢复到正常的生活状态。

翁习生说：“手术对患者的身体是一种打击。以前患者手术后大多要住院两个星期，并且需要在床上躺很久，或者很久都不能正常饮食，疼痛也不能缓解，但现在只需住院三、五天。以前手术要输很多血，现在基本不输血了，患者普遍反映术后不疼了。”

“医院的相关科室也体会到它的好处，不需要盖大楼、买新设备，只需要转变理念，在技术上把现有的临床资源整合进行无痛化的管理，把流程细化，就能给患者和医院带来切实的好处。大家都愿意推广这个理念，把‘无痛病房项目’做好。” 翁习生认为。

翁习生表示，虽说是“无痛病房”，但是一点都不痛苦的情况是不存在的。目前也没有单一的方法或药物能够解决术后疼痛的问题。但最重要的是提倡重视疼痛的理念，重视患者的舒适感，让患者有更好的体验感。

翁习生也坦言，快速康复的理念仍处于起步阶段，目前有三分之二的骨科医生还没有开展，甚至不知道快速康复这个理念。即使大医院做得也不够好，基层医院更不用说了。

“在这样的背景下，我们提出快速康复无痛病房标准化，大医院、小医院、中医院、基层医院都按照这个流程去做。无论患者在哪一家医院，都可以得到标准化的快速康复治疗。理念是关键，建立标准和流程关系到落地和可操作性。” 翁习生指出。

翁习生也指出，标准的推广面临很多的困难，需要不断地学习、提高、做工作、循序渐进。目前主要运用在骨科，逐渐地会覆盖所有外科科室。（崔元苑 实习生蒋凤祥）

(责编：崔元苑、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn