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裴福兴：心系患者 推动无痛病房进基层

2019年07月19日08:41 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月19日电 7月14日，由中国医药教育协会主办，辉瑞普强支持的“中国快速康复无痛病房标准化管理项目”（下简称“无痛病房项目”）在京启动。四川大学华西医院骨科教授裴福兴在接受专访时表示，加强康复和疼痛管理，体现了医务人员是否心系患者，崇尚学术，追求卓越。

裴福兴指出，医务人员应该想办法缓解患者的痛苦，及时进行疼痛的评估与处理。在处理过程中，要根据患者的情况，该减药减药，该增药要增药，做到真正心系患者。

裴福兴强调应注重医疗服务的均质化。“就疼痛管理来说，无论是哪级医院，水平应该都一样。如果基层医院都能把这些工作做好了，患者的服务质量就一致了，医疗水平就能够达到均质化。中国的医改应该是面向14亿人民的，做好相关疾病的防治，应该追求全国均质化。这样才能真正实现健康中国。”

裴福兴提出，在基层医院推广无痛病房，是该项目的一个亮点。能够让新的理念推广到全国各地，使更多的患者受益。

“缓解疼痛是患者基本的权利，也是物质文化水平和生活质量提高的必然结果。目前我国许多核心医院的骨科都陆续开展了无痛病房建设，通过建立完善疼痛评估体系、多模式镇痛、个体化镇痛等新方法，使患者安全、舒适地度过围手术期和功能康复期。但目前我国基层医院在无痛病房方面却仍处于空白。希望通过‘无痛病房项目’，为基层医院提供学习交流的机会，将疼痛管理的最新信息、理念带到基层的医院和科室，进一步推动无痛病房的规范化管理，为广大患者带去福音。”裴福兴如是说。（崔元苑 实习生蒋凤祥）

(责编：崔元苑、杨迪)


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