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黄伟：未来所有的病房都应成为无痛病房

2019年07月19日08:39 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月19日电 7月14日，由中国医药教育协会主办，辉瑞普强支持的“中国快速康复无痛病房标准化管理项目”（下简称“无痛病房项目”）在京启动。重庆医科大学附属第一医院骨科主任黄伟在接受专访时提出，理论上，未来中国所有的病房都应成为无痛病房。

“特别从骨科和关节外科开始，在无痛病房以及快速康复的理念贯穿以后，才会有现在这么多手术的实施，且术后效果好。让我们的大医院能够明显缩短或者赶上国际先进水平。”黄伟说，按照现在的标准和规范，让更多的地区和城市一级级地去贯彻这个理念，并且落实到所有的外科手术中，让患者更满意，医务人员更满意，社会也满意，这是最终的目标。

黄伟呼吁加强多学科合作。在推进无痛病房的过程中，应重视和加强不同学科之间的交流和协作。如营养科、康复科等提前介入以后，很多并发症就可以减少了，患者康复就会更快，效果更好。把疼痛压下去了，将身体机能调到最好，不仅能够更好地面对手术，接受手术，术后还能够很快康复。

同时，他也指出，多学科协作也是推广无痛病房的难点之一。“多学科协作的理念和水平还没有跟上，只有整体的医疗水平提高了，多级、多学科的合作才能更顺利。” （崔元苑 实习生蒋凤祥）

(责编：崔元苑、杨迪)


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