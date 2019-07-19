卸“装”之后，素颜美图欲拥抱“健康美”

前不久，以“美图秀秀”知名的厦门美图网科技有限公司成立了上海美图大健康管理有限公司，正式进军大健康产业。

上海美图大健康管理有限公司于 6 月 28 日成立。天眼查数据显示，该公司注册资本 1000 万元。吴泽源（吴欣鸿）担任该公司执行董事，王峰任法定代表人和总经理，张乐琳任监事。其中张乐琳也在厦门美图担任监事一职，吴泽源则是厦门美图创始人兼 CEO。上海美图大健康管理有限公司由厦门美图网科技有限公司100%控股，经营范围包括健康管理咨询、医疗科技、网络科技领域内的技术转让、技术咨询、技术开发等。

美图宣传称，美图影像实验室研发的MTskin AI测肤技术能够通过图像来检测和评估个人皮肤状态/美图MTlab影像实验室宣传图

作为一家专攻影像美化的互联网公司，美图先后推出了美图秀秀等一系列美颜相关APP，积攒了大量用户。但对一家公司而言，仅有用户数量是远远不够的，盈利数字才是王道，变现也成了美图一直面临难题。在庞大用户数量的基础上，美图不断利用自身平台和技术优势，扩展自己的边界，美图的“美丽”生意，也就此拉开序幕。而今经历过一系列卸“装”的简化业务调整之后，美图在18年财报中宣布“已成为一家以互联网为重点且现金流的潜在波动较小的轻资产公司”。调整后的“素颜”美图，提出“健康美”的口号，将变现的目光投向大健康领域。

变现商机

美图在2016年的招股章程中，总结了四大变现商机：智能硬件（美图手机为主）、电子商务、互联网增值服务和在线广告。四大商机中，曾经最耀眼的莫过于美图手机。美图CEO吴欣鸿曾在2018年的内部信中如此评价美图手机“凭借相对小的规模体量，不仅实现了盈利，还维持了行业较高的毛利率，为公司贡献了稳定的现金流”。

2013年5月16日，美图利用美颜技术优势进入智能手机领域，发布了第一部手机——美图手机1 （meitu kiss），主打自拍和美颜。美图历年公开资料显示，从2013年到2017年，美图手机的销量分别为27，917 台、277，595 台， 387，775 台、748，256台， 1,574,737台；手机收益分别占公司总收益的59.7%、87.8%、89.9%、93.4%和82.6%。

另一方面，公开财报也显示，美图公司从2013年以来一直处于亏损状态，2015年经调整亏损净额（不包括优先股公允价值亏损及股权激励的影响）更是达到7.105亿元。在美图手机销量最高的2017年，美图年内净亏损也达人民币1.9732亿元。

2018年，美图手机业务面临转折，整年仅推出了T9一款新机型，年内全部智能手机销量跳水到721,713部。根据财报数据，美图在2018全年营收为27.92亿元人民币，同比下滑37.8%，全年净亏损约12亿元，美图手机和电商业务分别亏损了5亿元和2亿元，美图手机业务同比降幅高达50.7%，出货量更是同比下降了54.2%。美图在2018财报中分析认为“业绩下降主要是因为智能手机业务低迷，互联网业务有26.3%的增速。从目前看，互联网服务已经成为美图公司的主要业务板块，收入贡献从16.7%的比例增长到33.9%”，这也为美图后来的业务调整埋下了伏笔。

是说再见的时候，美图卸“装”

面对昔日变现商机成为亏损主力，美图最终做出了卸“装”的决定，将公司调整的方向放在了简化业务上。18年11月，美图与小米签订了战略合作协议。美图将旗下美图手机的品牌、影像技术和二级域名，在全球范围内独家授权给小米集团。小米将负责研产和销售之后的美图手机，美图公司则需提供影像技术与美颜算法支持，并从中获得利润分成与保底收益。

对于此次合作，美图于2018年11月在《内幕消息及盈利警告》做出了如下解释“我们的智能手机业务可能也将不再盈利。我们预计2018年下半年本集团大部分的净亏损增量将来自我们的智能手机业务。但是，我们预计该等亏损在与小米的授权安排下的合作智能手机销售量达到指定数量后将不会再出现”。宣布关闭手机业务后，美图手机官方微博公开了名为“是说再见的时候了”的告别信，在信中美图自我总结了美图手机的亏损，“做一台让更多人变美的手机，所以它意味着小众，也意味着体量小，无法降低成本去迎合愈演愈烈的价格战，所以我们即将在年中关闭手机业务 ”。

面临相同命运的还有美图的电商产品。2017年3月，美图推出电商产品美铺，同年10月份，美图又推出美铺升级版“美图美妆”，主攻AI测肤，可以识别脸上的皮肤问题，并给出护肤方案，推荐相应护肤品。一年过去，18年11月，美图宣布与奢侈品电商寺库及旗下的TryTry公司达成合作，美图美妆的运营将由TryTry全面负责，美图提供导流，从中获得利润分成和一定的保底收益。

从“美和社交”到“健康美”

“我们已通过战略伙伴关系调整不盈利及重资产的业务，即电子商务及智能手机，以释放资源投资我们的「美和社交」战略。”美图在18年财报中发出了这样的信号。剥离了亏损业务后，美图依然面临变现的困境。为扭转局面，美图在去年美图的战略发布会上，提出了“美和社交”战略，希望通过业务简化，集中资源向社交媒体平台转型。

在美图的规划中，“健康美”属于美图“美和社交”战略的一环。接受人民健康采访时，美图表示“未来，我们希望通过大健康管理帮助用户收获健康之美。” 对于此次跨界大健康领域，美图工作人员向人民健康介绍：“美和社交”是美图的战略，“美”和“社交”是两条不可分割的主线，“健康美”是包含在“美”这条主线之内的。工作人员解释，美图过去的工作集中于美化照片和视频，是“虚拟变美”的业务，如今利用已有的技术积累，希望做到“现实变美”，而这个切入点就是皮肤管理。所以未来“美和社交”在大健康领域的探索，将主要与皮肤相关，“只有健康才能展现最佳的状态，真正做到“现实变美”。

早在2015 年 8 月 27 日，美图就与亮风台成立联合实验室，专攻计算机视觉技术。亮风台官方案例显示，该实验室曾给美图提供了专为亚洲人研发的人脸识别技术，能准确分析用户属性。2017年美图的影像实验室MTlab又发布了AI测肤技术—— “MTskin”（该技术能通过照片诊断皮肤问题），同时还与上海市皮肤病医院及皮肤宝 app 共同发布了《2017 中国女性皮肤问题研究报告》。次年，MTlab还获得ISIC Challenge 2018大赛的皮肤癌病灶分割 task1第一名的成绩。彼时，MTlab 负责人在官方媒体资料中介绍：“自2017年开始，美图就开始着眼于皮肤分析，并投入了大量资源在算法研发中。”并表示美图将加大在生物医学领域的投入，此次获胜的技术也将运用于皮肤问题诊断和修复产品的推荐中。今年 4 月，美图公司新上线了美图 AI 开放平台（Meitu AI Open Platform），美图官方资料介绍称该平台的目标是为客户提供贴近实际业务且经过市场验证的 AI 算法解决方案。截至目前，美图已先后与丝芙兰、屈臣氏等企业达成合作。其中与屈臣氏合作的“美图魔镜”，可以通过AI及AR技术为用户做虚拟试妆。

技术积累之外，美图于2018年参与了北京完美创意科技有限公司的 D 轮融资。该公司成立于 2013 年，旗下“更美”App 提供整形、微整形、齿科、眼科、抗衰老等消费医疗服务。今年美图更是亲自进军美肤相关智能硬件领域，推出“meituspa 洁面仪”和“meitukey 皮肤检测仪”。美图官方资料宣传，meitukey 皮肤检测仪基于MTlab的人脸技术及 AI 算法，可以实现多维度皮肤状况的检测及预测，并给出定制的专家级护肤方案。在该产品配套的App中，美图还与皮肤宝合作，通过其平台内近八千名国内公立医院皮肤科医生，为消费者提供在线皮肤咨询服务。(王政)