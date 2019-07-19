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孙春兰在健康中国行动启动仪式上强调

推进健康中国建设 增进人民健康福祉

2019年07月19日08:32 来源：人民网－人民日报

人民网北京7月18日电  国务院副总理、健康中国行动推进委员会主任孙春兰18日在出席健康中国行动启动仪式时强调，要深入贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要指示精神，动员全社会力量，加强健康促进和干预，推动卫生健康工作理念从以治病为中心转变为以人民健康为中心，不断提升人民健康水平。

孙春兰指出，实施健康中国行动，是落实健康中国战略的重要任务，也是践行我们党为人民谋幸福、为民族谋复兴这个初心使命的具体举措。要转变观念、合力推进、重在落实，针对影响健康的主要因素，聚焦重点人群，坚持预防为主，实施综合防控，努力使群众不生病少生病。

孙春兰强调，健康中国行动是一项系统工程，需要政府、社会、家庭、个人共同努力。政府要完善健康服务体系，做好慢性病管理和疫苗接种，充分发挥中医药治未病优势，为人民群众提供全方位健康服务。行业协会、学校、医院、企业、社区等要开展健康科普宣传，增加健康产品和服务供给，组织群众性体育健身活动，营造良好社会环境。家庭健康是全民健康的基础，个人是自己健康第一责任人，要养成符合家庭特点和自身实际的健康生活方式。各地各部门要对照目标任务，结合实际制定实施办法，扎实推进各项措施落地见效。

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 04 版）

(责编：李轶群、杨迪)


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