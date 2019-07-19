人口老龄化国情教育知识竞赛试题

1.全国老龄工作委员会办公室、中国老龄协会决定组织“我和我的祖国”全国老年人文化艺术系列活动，包括知识竞赛、主题征文、书法、绘画、摄影、剪纸等。详情请参见全国老龄工作委员会办公室(中国老龄协会）官网（www.cncaprc.gov.cn）、《中国老年报》、《中国老年》杂志、《健康报》、《中国社会报》、《中国社会工作》杂志及中国老年大学协会官网（www.caua1988.com）。

2.人口老龄化国情教育知识竞赛由全国老龄工作委员会办公室、中国老龄协会主办，中国社会报社承办，由中国社会报社进行收集汇总。所有老年朋友、涉老单位工作者和关注我国人口老龄化的个人均可参赛。参考资料请下载健康中国（官方版）APP获取。

3.知识竞赛试题共100道，每题1分。每题有A、B、C三个选项，请选择一个正确答案，用黑色或者蓝色笔将答题卡中相应的O涂成实心。答题卡复印有效，每人只能填报一份。

4.答题卡填好后，请沿虚线剪下装入信封，信封左下角请注明“知识竞赛”字样，推荐使用快递或挂号信方式邮寄。邮寄地址：北京市西城区二龙路甲33号新龙大厦615室，中国社会报社，邮编：100032，联系电话：010-66031812、66035982。

温馨提示：请务必在答题卡上写清楚参赛人的姓名、单位、通讯地址、邮编及电话，以便获奖后联系。截止日期为2019年8月31日，以邮戳时间为准。

5.知识竞赛将在答题满分、答题卡页面清晰、个人信息完整的答题人中，以公开抽奖的方式产生优秀奖100名，奖金各600元。

中国老龄协会

1.人口老龄化是21世纪（ ）共同面临的重大课题。

A.中国社会 B.人类社会 C.国际社会

2.在全社会开展人口老龄化国情教育，对于构建党委领导、政府主导、社会参与、（ ）的老龄工作大格局，具有重大而深远的战略意义。

A.人人行动 B.全民行动 C.国民行动

3.中共中央政治局2016年5月27日下午就我国人口老龄化的形势和对策举行了（ ）集体学习。

A.第三十次 B.第三十一次 C.第三十二次

4.就老年群体而言，习近平总书记强调最多的是不断增强老年人的幸福感和（ ）。

A.使命感 B.责任感 C.获得感

5.2015年10月，习近平总书记就加强老龄工作作出重要指示：“有效应对我国人口老龄化，事关（ ）全局，事关亿万百姓福祉”。

A.国家发展 B.民族发展 C.世界发展

6.2020年前后我国60岁以上老年人口将增长到（ ）人，并迎来老年人口年均增长千万的第二个增长高峰。

A.2.45亿 B.2.50亿 C.2.55亿

7.（ ）前后我国老年人口将达到4.87亿的峰值。

A.2030年 B.2035年 C.2050年

8.做好应对人口老龄化的各项工作，解决世界上规模最大的老年人的问题，关系到新（ ）战略的顺利推进和中华民族伟大复兴的中国梦的实现。

A.“两步走” B.“三步走” C.扶贫攻坚

9.习近平总书记强调，有效应对我国人口老龄化，要做到及时应对、（ ）、综合应对。

A.精准应对 B.准确应对 C.科学应对

10.习近平总书记强调，要适应时代要求创新思路，推动老龄工作向（ ）转变，向统筹协调转变，向加强人们全生命周期养老准备转变，向同时注重老年人物质文化需求、全面提升老年人生活质量转变。

A.主动应对 B.科学应对 C.精准应对

11.“推动老龄工作向主动应对转变”，就是要有清醒自觉，加强超前谋划，主动做好各项（ ）。

A.物质准备 B.精神准备 C.战略准备

12.“向统筹协调转变”，就是要注重齐抓共管，解决资源分散、各自为政问题，实现（ ）、步调一致。

A.全员参与 B.多方参与 C.政府参与

13.“向加强人们全生命周期养老准备转变”，就是由单纯解决老年群体的问题，转变为加强人们全生命周期养老准备、解决全体公民老年期的问题，引导人人为老年期做好养老物质储备和（ ）。

A.财富储备 B.精神储备 C.健康储备

14.“向同时注重老年人物质文化需求、全面提升老年人生活质量转变”，就是既关注老年人物质保障和（ ），又不断满足老年人日益增长的精神文化需求，全方位提升老年人生活质量。

A.精神慰籍 B.生活服务 C.生活保障

15.凝聚社会共识是积极应对人口老龄化的（ ）。

A.基础 B.关键 C.依托

16.构建系统完备的老龄政策制度体系是积极应对人口老龄化的（ ）。

A.基础 B.关键 C.依托

17.推动老龄事业和产业协同发展是积极应对人口老龄化的必要（ ）。

A.依托 B.条件 C.基础

18.发挥老年人积极作用是积极应对人口老龄化的（ ）。

A.内生动力 B.内在因素 C.内生因素

19.健全老龄工作体制机制是积极应对人口老龄化的（ ）。

A.制度保证 B.理论基础 C.重要保障

20.习近平总书记站在全局和战略的高度，在研究部署党和国家的各方面工作时，都考虑到（ ）这一因素。

A.老年人口 B.老年健康 C.人口老龄化

21.习近平总书记把人口老龄化作为经济发展（ ）的一个重要因素，深刻分析了人口老龄化对我国经济发展的影响。

A.新时代 B.新常态 C.新时期

22.当前，我国人口结构呈现明显的（ ）特征，适龄人口生育意愿明显降低。

A.老多少少 B.少多老多 C.高龄少子

23.全面实施一对夫妇可生育（ ）政策，可以通过进一步释放生育潜力，减缓人口老龄化压力，增加劳动力供给，促进人口均衡发展。

A.两个孩子 B.多个孩子 C.一个孩子

24.2015年10月29日，习近平总书记在党的十八届五中全会第二次全体会议上指出，对1.3亿多（ ）以上的老年人，要增加养老服务供给、增强医疗服务的便利性。

A.60岁 B.65岁 C.70岁

25.2016年12月5日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组（ ）会议，会议审议通过了《关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》。

A.第三十次 B.第三十一次 C.第三十二次

26.习近平总书记强调，制定和实施老年人照顾服务项目，要从我国（ ）出发。

A.国情 B.实际 C.现实

27.习近平总书记强调，要重点关注高龄、（ ）、贫困、伤残、计划生育特殊家庭等困难老年人的特殊需求。

A.失独 B.失智 C.失能

28.2017年2月21日，中共中央政治局就我国脱贫攻坚形势和更好实施精准扶贫进行（ ）集体学习。

A.第三十次 B.第三十二次 C.第三十九次

29.习近平总书记在主持中共中央政治局第三十九次集体学习时强调，从人群分布看，残疾人、（ ）、长期患病者等无业可扶无力脱贫的贫困人口，需要通过加大投入、完善社会保障来实现脱贫。

A.妇女儿童 B.老人儿童 C.孤寡老人

30.习近平总书记强调，军队老干部工作是（ ）的一项重要工作。

A.党和政府 B.党和军队 C.党和政协

31.习近平总书记强调，要加强离退休干部（ ）建设、提高老干部服务管理工作水平、丰富老干部精神文化生活，让所有老干部都能安享晚年。

A.党支部 B.党小组 C.党组织

32.2016年12月23日，习近平总书记对全国老干部工作先进集体和先进工作者表彰大会作出重要指示，（ ）是党执政兴国的重要资源，是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量。

A.老干部 B.老党员 C.老年人

33.习近平总书记希望广大老干部珍惜光荣历史，不忘（ ），永葆政治本色，继续做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。

A.革命初心 B.光荣传统 C.革命本色

34.习近平总书记指出，老干部工作部门和老干部工作者要认真学习先进典型，（ ）做好工作，努力在平凡的岗位上作出不平凡的业绩。

A.真心实意 B.一心一意 C.用心用情

35.习近平总书记指出，养老服务业既是关系亿万群众福祉的民生事业，也是具有巨大发展潜力的（ ）。

A.夕阳事业 B.朝阳产业 C.朝阳事业

36.习近平总书记强调，提高养老院服务质量，关系2亿多老年人口特别是（ ）失能半失能老年人的晚年幸福，也关系他们子女工作生活，是涉及人民生活质量的大事。

A.4000多万 B.3000多万 C.2000多万

37.习近平总书记要求，要重视家庭建设，注重家庭、注重家教、（ ）、紧密结合培育和弘扬社会主义核心价值观，发扬光大中华民族传统家庭美德。

A.注重家学 B.注重家传 C.注重家风

38.2017年6月23日，习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话要求，要发扬中华民族（ ）的传统美德，引导人们自觉承担家庭责任、树立良好家风，强化家庭成员赡养、扶养老年人的责任意识，促进家庭老少和顺。

A.扶贫济困 B.扶残助弱 C.孝亲敬老

39.人口老龄化是经济社会（ ）的产物。

A.发展进步 B.人类进步 C.社会进步

40.人口老龄化是（ ）的客观趋势，同全球化、城镇化、工业化、信息化一道成为重塑世界发展格局的基础性力量。

A.不可逾越 B.不可逆转 C.不可复制

41.按照国际通行标准，60岁以上老年人口在总人口中的比例达到或超过（ ）即进入“老龄社会”。

A.7% B.9% C.10%

42.（ ）是世界上最早步入老龄社会的国家。

A.美国 B.法国 C.日本

43.到2030年，世界上60岁以上人口总数预计为（ ）人。

A.14亿 B.15亿 C.16亿

44.世界上人口老龄化最早、老年人口比例最高的国家大都是（ ）。

A.亚洲国家 B.非洲国家 C.欧洲国家

45.作为发达国家之一的（ ）在1950年就已经进入老龄社会。

A.法国 B.美国 C.澳大利亚

46.20世纪80年代以来，历届联合国大会都把（ ）列入了议事日程。

A.老龄问题 B.人口问题 C.生育问题

47.1990年12月14日，联合国大会通过决议，指定（ ）为“国际老年人日”。

A.10月1日 B.10月9日 C.10月10日

48.世界卫生组织于（ ）提出实现“健康老龄化”的目标。

A.1987年 B.1990年 C.2015年

49.“积极老龄化”这一概念是在20世纪（ ）提出并采用的。

A.80年代后期 B.90年代中期 C.90年代后期

50.积极老龄化的含义比“健康老龄化”更加广泛。积极老龄化是指老年时为了提高（ ），使健康、参与和保障的机会尽可能获得最佳的过程。

A.生命质量 B.生活质量 C.物质保障

51.保持经济持续增长是应对人口老龄化的（ ）。

A.物质基础 B.根本保障 C.根本遵循

52.应对人口老龄化是一项复杂、系统的经济社会工程，需要发挥政府、（ ）和社会三大部门的作用。

A.企业 B.集体 C.市场

53.1999年末，我国60岁以上人口超过总人口的10%，65岁以上人口达到（ ），标志着我国进入老龄化社会。

A.6% B.7% C.8%

54.国际上一般把（ ）列为劳动年龄人口。

A.15—60岁 B.16—60岁 C.15—64岁

55.根据预测，（ ），我国将一直是世界上老年人口规模最大的国家。

A.2050年之前 B.2060年之前 C.2070年之前

56.我国仅仅用了（ ）时间，就走过了英国、法国等西方国家百余年的人口老龄化进程，发展速度可见一斑。

A.50年 B.55年 C.60年

57.按照65岁以上老年人口占比计算，2000年全国共有14个省（区、市）先行进入老龄化社会，最早和最迟进入人口老龄化的上海和西藏先后相差（ ）。

A.30余年 B.40余年 C.50余年

58.联合国有关报告指出，人口老龄化是人类历史上前所未有的一场（ ）。

A.“无声的战争” B.“无声的革命” C.“没有硝烟的战争”

59.随着人口老龄化程度不断加深，现行教育体系将面临结构性调整。从以学历教育和职业教育为主的格局向学历教育、职业教育和（ ）并驾齐驱的格局发展。

A.技能培训 B.老年教育 C.系统教育

60.未来我国老年人疾病就医费用将快速增加。不考虑住院率的变化，2010年我国老年人门诊和住院的就医费用为5565亿元，预计2050年将达到130987亿元，增加（ ）。

A.23倍 B.26倍 C.27倍

61.从1994年至今，我国连续编制实施了5个老龄事业发展五年规划。仅“十三五”期间，国家层面出台的涉老规划就有（ ）。

A.68部 B.69部 C.70部

62.当前，我国已经建立了养老保障和医疗保障制度，为防止老年人（ ）和疾病风险提供了基本制度支撑。

A.失能 B.贫困 C.伤残

63.老龄事业在党和国家事业发展全局中的地位更加凸显。（ ），习近平总书记、李克强总理对加强老龄工作作出重要指示批示。

A.2015年10月 B.2016年5月 C.2017年8月

64.截至2018年5月底，（ ）参保人数达到约9.22亿人。

A.基本养老保险 B.补充医疗保险 C.基本医疗保险

65.截至2018年5月底，基本医疗保险参保人数达到约（ ）。

A.9.23亿 B.10.5亿 C.11.9亿

66.广泛开展（ ）行动，推广社区养老综合信息平台建设。

A.“互联网+养老” B.“互联网+医疗” C.“互联网+服务”

67.截至2017年4月，全国开设老年病科的二级以上医院有3179家，占二级以上医院的（ ）左右。

A.30% B.40% C.50%

68.截至2017年底，全国各类老年活动室发展到（ ）个。

A.30万 B.35万 C.40万

69.截至2017年底，老年学校（ ）个，在校学习人员704万人。

A.4.6万 B.4.8万 C.4.9万

70.截至2015年底，城乡基层老年协会已经发展到（ ）个，覆盖率达到81.9%。

A.54.5万 B.55.5万 C.55.4万

71.2018年1月，全国老龄工作委员会办公室等（ ）部门联合印发《关于开展人口老龄化国情教育的通知》。

A.13个 B.14个 C.15个

72.截至2017年底，老年法律援助中心发展到（ ）个，老年维权协调组织达到6.4万个。

A.2万 B.3万 C.4万

73.探索建立长期护理保险制度，已纳入《（ ）国家老龄事业发展和养老体系建设规划》。

A.“十二五” B.“十三五” C.“十四五”

74.（ ）是社会养老服务体系的基石。

A.家庭养老 B.社区养老 C.机构养老

75.（ ），实际上是支持家庭养老的社会化服务体系，具有服务主体多元化、服务对象公众化、服务方式多样化、服务队伍专业化等特点。

A.居家养老服务 B.社区养老服务 C.机构养老服务

76.《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》提出开展（ ）服务工程。

A.居家社区养老 B.社区机构养老 C.居家机构养老

77.实现国民（ ），是国家富强、民族振兴的重要标志，也是全国各族人民的共同愿望。

A.免费医疗 B.健康医疗 C.健康长寿

78.根据世界卫生组织研究，人的行为方式和（ ）对健康的影响越来越突出，“以疾病治疗为中心”难以解决人的健康问题，也不可持续。

A.医疗水平 B.健康方式 C.环境因素

79.2016年10月25日，中共中央、国务院发布了《“健康中国2030”规划纲要》，这是新中国成立以来首次在国家层面提出的健康领域（ ）战略规划，是推进健康中国建设的行动纲领。

A.长期 B.中期 C.中长期

80.《“健康中国2030”规划纲要》提出健康中国（ ）的目标。

A.“两步走” B.“三步走” C.“五步走”

81.（ ），是建设健康中国的战略主题。

A.“共建共享、全民健康” B.“全民共建、共享健康” C.“全民共享、全民健康”

82.老年人的（ ）问题是我国人口老龄化进程中的一个重要问题。

A.健康和长寿 B.健康和医疗 C.健康和疾病

83.2013年9月26日，由全国老龄工作委员会办公室和原国家卫生计生委联合编制的《中国老年人健康指南》是我国首部官方制定的老年人健康指南，指南共计（ ）。

A.28条 B.32条 C.36条

84.护理中心是独立设置的以为失能、（ ）或长期卧床人员提供日常护理照顾为主，辅以简单医疗措施，提高患者生存质量为基本功能的专业医疗机构。

A.半失能 B.失意 C.失智

85.党的十八届三中全会提出要“健全农村留守儿童、妇女、（ ）关爱服务体系”。

A.青年人 B.老年人 C.残疾人

86.应国务院西部大开发的号召，全国老龄工作委员会在全国组织开展了老年知识分子智力援助西部的志愿行动，简称（ ）。

A.“夕阳行动” B.“红叶行动” C.“银龄行动”

87.（ ）是在经营、管理和服务等工作岗位上，积极开展优质为老服务工作的先进集体。

A.“工人先锋号” B.“敬老文明号” C.“三八红旗号”

88.2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的（ ）。

A.关键之年 B.开局之年 C.重要一年

89.我国发展仍处于重要（ ），拥有足够的韧性、巨大的潜力和不断迸发的创新活力，人民群众追求美好生活的愿望十分强烈。

A.改革发展期 B.人口红利期 C.战略机遇期

90.2019年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长（ ）。

A.6%—6.5% B.6.5%—7.5% C.7%—7.5%

91.2019年，我国预计城镇新增就业（ ）以上。

A.1000万人 B.1100万人 C.1200万人

92.2019年，我国预计农村贫困人口减少（ ）以上。

A.1000万人 B.1100万人 C.1200万人

93.2019年精准脱贫要坚持现行标准，聚集深度贫困地区和特殊贫困群体，加大攻坚力度，提高（ ）。

A.脱贫数量 B.脱贫质量 C.脱贫效果

94.2019年深化增值税改革，将制造业等行业现行16%的税率降至（ ）。

A.10% B.12% C.13%

95.2019年明显降低企业社保缴费负担，下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例，各地可降至（ ）。

A.10% B.13% C.16%

96.今年，要对所有涉企经营许可事项实行（ ）改革，使企业更便捷拿到营业执照并尽快正常运营，坚决克服“准入不准营”的现象。

A.“证照齐备” B.“证照完整” C.“证照分离”

97.2019年持续推动网络提速降费，移动网络流量平均资费再降低（ ）以上。

A.10% B.20% C.30%

98.落实好新修订的个人所得税法，使符合减税政策的约（ ）纳税人应享尽享。

A.6000万 B.7000万 C.8000万

99.今明两年要解决好饮水困难人口的饮水安全问题，提高（ ）农村人口供水保障水平。

A.6000万 B.7000万 C.8000万

100.京津冀协同发展重在疏解北京非首都功能，高标准建设（ ）。

A.滨海新区 B.雄安新区 C.浦东新区

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 08 版）