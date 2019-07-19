一到冬天就咳嗽 试试冬病夏治

食疗汤方有助减少慢性咳喘病急性发作次数。

一到冬天，一些慢性支气管炎、慢阻肺、哮喘患者容易疾病发作或者病情加重。广州中医药大学第一附属医院综合科主任中医师刘琼说，上面这几种呼吸道疾病可归入中医的慢性咳喘病，由于好发于冬季或受凉后易加重，中医也将之归入“冬病”之列。

而“冬病夏治”是中医的治疗特色，是指在夏季自然界和机体阳气最旺盛之时，通过内服外治温补阳气、活血通络，以预防慢性咳喘病在冬季的发生或加重。处于缓解期的虚寒型慢性咳喘病人，一受凉、特别是入冬就容易咳或喘，不妨在三伏天抓紧试一试吧——

外治法：

敷贴沐足温经活络

“慢性咳喘病冬病夏治可分外治和内服法。”刘琼介绍说，虽然方法不同，但都是抓住夏季自然界和人的机体阳气最旺盛之时来温补阳气，达到事半功倍的目的。

外治法有穴位贴敷、穴位注射、沐足等方法。穴位贴敷、穴位注射的时间多选在气温超过30℃的日子，一般是三伏天各治疗一次。今年的三伏分别在7月12日、7月22日、8月11日，初伏已过，不过病史较长的虚寒型慢性咳喘病人，可考虑在三伏天前后一两周增加敷贴次数，以进一步提升机体阳气。但皮肤过敏者应格外留意，适当减少穴位贴敷的时间，以免引起皮肤不良反应。

刘琼建议，除了三伏天接受穴位贴敷、穴位注射治疗，处于缓解期的虚寒型慢性咳喘“老病号”，还可以适当可选用艾叶、桂皮、生姜等药材各15~20克煮水来沐足，以助温经活络。

内服法：

“对号入座”试试食疗

慢性咳喘病冬病夏治的内治法包括汤药治疗、中成药、夏季膏方、食疗等。

岭南地区四季多湿，刘琼建议慢性咳喘病患者可在医生的指导下，尝试汤药、中成药、夏季膏方、食疗等内服法进行治疗。据她介绍，临床上，口服汤药多选用具有温阳活血、健脾祛湿功效的中药及中成药帮助扶正固本；而夏季膏方是通过清补的方法来提振阳气、祛除寒湿，帮助强身健体、减少慢性咳喘病急性发作次数；食疗则是根据病人的不同症状和表现来拟定食疗方。

刘琼结合临床慢性咳喘患者较常见的咳痰、喘、肿等症状推荐了以下几种食疗法，有相应症状和表现的患者不妨“对号入座”试一试——

以咳痰为主要表现的慢性咳嗽病人：

如果咳出来的痰又白又稀，可以取陈皮、白萝卜、杏仁、枇杷叶、茯苓等食材各用10克煮水喝，也可以根据自己的喜好选择二三味煮水喝。

如果咳出来的痰变得又黄又粘，可以取薏苡仁、冬瓜仁、杏仁、枇杷叶、浙贝母等各用10克煮水喝。不过，一般出现黄痰时，多数是慢性咳喘病急性发作，建议及时就医诊治。

以气喘为主要表现的慢性咳喘病人：

可以选用蛤蚧、核桃肉、鹧鸪、冬虫夏草、五指毛桃等食材温补肺肾，纳气平喘。比如，可煲一道鹧鸪山药汤：

材料：鹧鸪1只，山药250克，猪肉100克，调味品适量。

做法：将鹧鸪、山药、猪肉洗净后同时加入锅中，加清水适量炖至烂熟后食用。

作用：对缓解期的咳喘病人，鹧鸪山药汤有助健脾益气。

伴有双下肢浮肿的慢性咳喘病人：

这类病人出现双下肢浮肿，常是肺心病的表现，在积极求医的同时，可以试试“五皮饮”：

材料：选生姜皮、茯苓皮、陈皮、大腹皮、桑白皮各10克，蜂蜜适量。

做法：将上述五种皮加入适量水同煮30分钟，放凉后可根据个人喜好加蜂蜜调味服用。

作用：有助利水消肿、行气化湿。