普及健康知识才能建成健康中国

7月16日和17日，国家卫生健康委员会（以下简称“国家卫健委”）连续举办两场新闻发布会，解读《健康中国行动（2019～2030）》文件。国家卫健委宣传司司长宋树立表示，健康中国是个系统工程，需要党和政府的领导、全社会的参与、部门之间的合作，以及全民共建共享。

宋树立表示，国务院《关于实施健康中国行动的意见》指出：把提升健康素养作为增进全民健康的前提，要增进全民健康，前提是要提高健康素养，要让健康知识行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，并且将“健康知识普及行动”作为15项行动中的第一项。

“健康知识普及行动”主要包括行动目标、个人和家庭行动、社会和政府行动3个方面的主要内容：“把健康知识、健康理念、健康技能广泛地向全社会传播，每个人都健康了，健康中国也就为期不远了。”宋树立说。

院士建议健康科普这样做

中华预防医学会会长、中国工程院王陇德院士说：“很多知识宣传不是一次就解决问题，得反复宣传，不能偶尔宣传一天就完了，我们要真正让它起到覆盖的作用。”

“对于儿童青少年，要在不同年龄段教给他们相应的重点知识。像小时候教他饮食方面的知识，形成运动锻炼的习惯；到了中学阶段，一些预防疾病的知识就非常重要，例如让他们了解结核病，教给他们呼吸道疾病如何传播的知识；到了青春期，告诉孩子性知识就非常重要。”王陇德院士说。

王陇德院士表示，“怎么把权威健康知识转化为简便易行、百姓能听得懂的知识，而且让大家能操作，很快转化为自己的行动，这不但需要卫生健康行业，也需要其他行业像传播学的配合。实现听得懂、听得进，才能真正有效果。”

对于食品卫生监管部门，王陇德院士建议：“食品生产经营单位，在餐桌上、柜台上摆一个小的宣传桌签，告诉大家，高盐高油会引发高血压、心肌梗死、中风，建议您采取清淡口味。经常吃饭时看到，就会引起注意。现在因为高盐高油引起的慢性疾病上升非常快，所以我们很多行业协会应该向我们的主管部门提出这样一些建议来。”

合理膳食已成当务之急

国家卫健委食品司副司长张志强表示，国务院《关于实施健康中国行动的意见》明确指出，合理膳食是健康的基础。研究表明，不合理膳食行为，特别是高盐、高油、高糖摄入是影响人民群众健康的主要危险因素，不合理膳食行为会导致肥胖、糖尿病、高血压、脑卒中、冠心病等疾病的发生发展。

针对我国国民的这些健康隐患，《健康中国行动（2019～2030）》提出了合理膳食行动。合理膳食行动是要针对全人群加强营养和膳食指导；重点鼓励全社会减盐、减油、减糖，包括食品产业、企事业集体食堂、家庭；要求政府部门制定并实施相关法规标准，实施贫困地区重点人群营养干预。到2022年和2030年，成人肥胖增长率持续减缓，5岁以下儿童生长迟缓率分别低于7%和5%、贫血率分别小于12%和10%，孕妇贫血率分别小于14%和10%，成人脂肪供能比下降到32%和30%。

张志强表示，合理膳食行动在行动目标、主要指标以及具体行动内容上，聚焦当前人民群众面临的主要营养健康问题和不合理膳食行为，对“为什么要合理膳食，什么是合理膳食，怎么做才是合理膳食”，分别从政府、社会、家庭个人3个层面提出了相应要求，而且特别突出了个人对自己的合理膳食应当负责的理念，呼吁每一个人都要行动起来。

中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强介绍说：“减盐、减油、减糖，是本次合理膳食专项行动的重点。行动中明确提出了三减的目标，到2030年，人均每日食盐摄入量不超过5克，成人每日食用油摄入量不超过25～30克，人均每日添加糖摄入量不超过25克。”

丁钢强说：“在减糖方面，行动特别提出，政府要加快研究制定标准限制高糖食品的生产销售。加大宣传力度，推动低糖或无糖食品的生产与消费。要加快修订预包装食品营养标签通则，增加蔗糖等糖的强制标识。帮助消费者快速选择健康食品，加强对预包装食品营养标签的监督管理。”

生活习惯需要长期引导才能改变

丁钢强说：“从监测数据看，10多年前，全国人均盐的使用量达到11克，到2012年的时候是10.5克，最近又做了一个监测，具体数据还没有发布，大概已降到10克左右。我们的减盐理念，在很多地方通过宣教和实施，已经取得了一定成果。”

“下一步，有四个方面还会继续推动，一是科普教育活动的常态化；二是推广使用健康的小三件：限量盐勺、限量油壶和健康腰围尺；三是研究完善盐、油、糖包装标准，通过外包装上标识，建议每人每日食用合理量的油、盐、糖，让老百姓买任何食品的时候能自觉地看这个标识；四是倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许的一些替代品。”丁钢强说。

国家卫健委规划司司长毛群安说：“饮食习惯的改变非常难，不弄个十几二十年，不一定能达到我们预期的目标。”

“不能把改变生活习惯、建立健康生活方式看得太简单了，觉得专家讲一讲，给发个盐勺、发个油壶问题就解决了，这是不可能的。所以我们为什么要让大家行动？我们不是停留在盐勺大了小了，而是怎么保障盐、油在每个家庭、每一个需要使用的地方能够按量使用。”毛群安说。

“记得10年前我们倡导大家走起步来，经过了10年的宣传，现在走路、跑步才慢慢成为大家的一种生活习惯。所以我们一定要久久为功。这次的行动，是10多年的一个行动，就是围绕这几件事，要落实、落细、落小，落到每个机关、家庭、学校、单位。”毛群安说。（记者 鄢光哲）