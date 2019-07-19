隔离桩变“伤人桩”城市管理须反思

近日，一位郑州市民骑电动车撞上隔离桩受伤，经抢救无效死亡。记者在郑州采访了解到，医院曾接诊过很多撞隔离桩的受伤者，有的破皮流血，有的刺穿脚掌，有的摔断腿骨。隔离桩变“伤人桩”警示城市管理不能任性粗放，应坚持以人为本，要像绣花一样精细，否则害民不浅。

根据国家标准《城市道路交通设施设计规范》规定，分隔柱的间距宜为1.3米-1.5米。郑州街头的一些隔离桩间距不符合标准，有的仅有0.5米，反映出当地城市公共设施设置安装的随意性。

“城，所以盛民也。”城市的核心是人，坚持人民城市为人民，从方便市民生活入手，解决好衣食住行、生老病死、安居乐业等问题，是抓好城市管理的出发点和落脚点。

当前，虽然一些城市的经济体量、人口总量等指标都已进入大城市或特大城市行列，但城市管理水平不高，导致市政乱象丛生：有的任性随意——或洒水车不顾路面湿滑继续洒水，或公共设施胡乱安装；还有的简单粗暴——或以“抽梯式执法”制止违规安装广告牌，或一夜间拉起施工围挡堵死道路；也有的放任默许——对斑马线上拍婚纱照频现、电动车常窜上人行道等视而不见、见而不管。这些乱象不仅损害城市形象与品位，更给广大群众带来麻烦和危险。

探究城市管理乱象背后，虽有城市面积扩张过快、规划建设不合理等客观原因，但更主要的是城市管理理念与方式滞后。对标国际国内管理水平高的城市，未见得路有多宽、设施有多先进，却整洁有序，便民利民。

城市管得怎么样，市民最有发言权。随着人们对城市的期待越来越高，管理者不能认为管理得比以前强就自鸣得意，使出一些简单粗暴的招数便沾沾自喜，对当前存在的问题漠视、推诿。城市管理千头万绪，要怀有绣花般的细心、耐心和巧心，应该以老百姓的安全感、便捷性和舒适度为标准不断改进工作，疏“堵点”、治“痛点”、攻“难点”，把“城市让生活更美好”的愿望落实，让老百姓在城市生活得更安全、更方便、更舒心。（新华社记者 刘怀丕）